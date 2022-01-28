Зеленський зустрінеться з іноземними журналістами на тлі загрози вторгнення РФ (відео)

Передбачається, що зустріч розпочнеться приблизно о 17:15. Розмова глави держави із журналістами транслюватиметься онлайн.

У п'ятницю, 28 січня, президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із журналістами іноземних ЗМІ. Відповідний анонс розміщено на сайті глави держави.

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У представництві українського лідера повідомили, що захід розпочнеться орієнтовно о 17:15. У якому форматі проводитиметься ця зустріч не уточнюється.

Транслюватиметься бесіда Зеленського з представниками закордонних ЗМІ на YouTube-каналі Офісу президента.

Зазначимо, що зустріч Зеленського із журналістами пройде на тлі сьогоднішнього репортажу американського телеканалу CNN про те, що між президентом України й американським лідером Джо Байденом відбулася "непроста розмова" в четвер, 27 січня. За даними кореспондента, який посилався на офіційного представника України, президент США попередив українського колегу про "неминуче" вторгнення РФ, а також про те, що російські війська можуть вчинити погром у Києві. Офіційні представники Білого дому й Офісу президента цю інформацію спростували.

Минулого року Зеленський дорікнув ЗМІ за "роздування паніки" з приводу концентрації російських військ на українських кордонах.

Водночас Державний департамент США "бачить усі ознаки" того, що вторгнення РФ в Україну відбудеться до середини лютого.