"Шоу Зеленского": Порошенко пришел на допрос в ГБР и отказался давать показания (видео)

Нардеп от ЕС назвал действующего президента Украины "непутевым сценаристом", который проиграет в "угольном деле".

Обвиняемый в госизмене пятый президент Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований и отказался давать показания по делу о поставках угля из ОРДЛО в Украину. Об этом сообщил сам нардеп от "Европейской солидарности" под зданием ГБР.

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По словам Порошенко он прибыл на допрос к следователям как "законопослушный гражданин". Дело о поставках угля из ОРДЛО в Украину обвиняемый в госизмене нардеп назвал "пустым и никчемным", а правоохранителей, работающих в уголовном производстве, — "негодяями".

Пятый президент также обвинил следователя ГБР в попытке манипулированием подозрением и игнорировании своих законных требований.

"Думаю, что в ближайшее время это дело будет рассматриваться в суде. И уверен, что непутевый сценарист Зеленский в этом деле не выиграет", — добавил Петр Порошенко под зданием Госбюро расследований.

Обвиняемый в госизмене нардеп от ЕС также сообщил, что не планирует участвовать в "политическом шоу" Владимира Зеленского.

[ + – ] Порошенко пришел на допрос в ГБР и отказался давать показания по делу о поставках угля из ОРДЛО

Пресс-служба ГБР подтвердила, что Петр Порошенко пришел на допрос и отказался давать следователю показания по делу о поставках угля с оккупированных территорий. Помимо этого, как отмечают в ведомстве, обвиняемый в госизмене пятый президент не захотел подписывать протокол, а его действия были документально зафиксированы.

В Госбюро расследований напоминают, что статус народного депутата не позволяет Петру Порошенко игнорировать Уголовно-процессуальный кодекс, и у него есть обязательства участвовать в следственных действиях.

Подытоживая, в ведомстве предположили, что отказ давать показания и сотрудничать со следствием может свидетельствовать о том, что пятый президент "осознает свою вину и пытается сорвать проведение законных процессуальных действий".

[ + – ] В ГБР прокомментировали отказ Порошенко давать показания на допросе

Спикер Госбюро расследований Татьяна Сапьян предупредила, что в ближайшее время будет озвучена дата нового допроса, на который вызовут пятого президента Петра Порошенко. По ее словам, по факту отказа давать показания следователи составят "необходимый документ".

После короткого допроса адвокат Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что следствие отказалось вызывать для дачи показаний по "угольному делу" президента Владимира Зеленского и других топ-политиков, в том числе главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

По словам специалиста, сотрудники Госбюро расследований "не видят необходимости" допрашивать представителей власти.

"То есть, фактически они (следователи ГБР — ред.) говорят, что следствие уже окончено, хотя формально это не так", — добавил Илья Новиков.

Напомним, 24 января Госбюро расследований сообщило, что Петр Порошенко покинул здание бюро через 7 минут после прибытия на допрос. После инцидента правоохранители обвинили пятого президента в том, что он не выполняет требования меры пресечения, которую на него возложил Печерский райсуд Киева.

27 января спикер ГБР Татьяна Сапьян в ходе брифинга предположила, что следователи могут одновременно допросить Петра Порошенко и Виктора Медведчука, которые являются подозреваемыми в госизмене и содействии террористической деятельности.

Также Фокус в своей статье разбирался, кто, кроме Петра Порошенко, может стать главным оппонентом власти.