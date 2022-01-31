"Шоу Зеленського": Порошенко прийшов на допит у ДБР і відмовився давати свідчення (відео)

Нардеп від ЄС назвав чинного президента України "недолугим сценаристом", який програє у "вугільній справі".

Обвинувачений у держзраді п'ятий президент Петро Порошенко прибув на допит до Державного бюро розслідувань і відмовився давати свідчення в справі про постачання вугілля з ОРДЛО в Україну. Про це повідомив сам нардеп від Європейської солідарності під будівлею ДБР.

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За словами Порошенка, він прибув на допит до слідчих як "законослухняний громадянин". Справу про постачання вугілля з ОРДЛО в Україну нардеп, який обвинувачений у держзраді, назвав "порожньою та нікчемною", а правоохоронців, які працюють у кримінальному провадженні, — "негідниками".

П'ятий президент також звинуватив слідчого ДБР у спробі маніпулювання підозрою та ігноруванні своїх законних вимог.

"Думаю, що найближчим часом цю справу розглядатимуть у суді. І впевнений, що недолугий сценарист Зеленський у цій справі не виграє", — додав Петро Порошенко під будівлею Держбюро розслідувань.

Обвинувачений у держзраді нардеп від ЄС також повідомив, що не планує брати участь у "політичному шоу" Володимира Зеленського.

[ + – ] Порошенко прийшов на допит у ДБР і відмовився давати свідчення в справі про постачання вугілля з ОРДЛО

Пресслужба ДБР підтвердила, що Петро Порошенко прийшов на допит і відмовився давати слідчому свідчення в справі про постачання вугілля з окупованих територій. Крім цього, як зазначають у відомстві, п'ятий президент, який обвинувачений у держзраді, не захотів підписувати протокол, а його дії були документально зафіксовані.

У Держбюро розслідувань нагадують, що статус народного депутата не дозволяє Петру Порошенку ігнорувати Кримінально-процесуальний кодекс, і він має зобов'язання брати участь у слідчих діях.

Підсумовуючи, у відомстві припустили, що відмова давати свідчення та співпрацювати зі слідством може свідчити про те, що п'ятий президент "усвідомлює свою провину та намагається зірвати проведення законних процесуальних дій".

[ + – ] У ДБР прокоментували відмову Порошенка давати свідчення на допиті

Спікерка Держбюро розслідувань Тетяна Сап'ян попередила, що найближчим часом буде озвучено дату нового допиту, на який викличуть п'ятого президента Петра Порошенка. За її словами, за фактом відмови давати свідчення слідчі складуть "необхідний документ".

Після короткого допиту адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що слідство відмовилося викликати для надання свідчень у "вугільній справі" президента Володимира Зеленського й інших топполітиків, зокрема голову парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

За словами спеціаліста, співробітники Держбюро розслідувань "не бачать необхідності" допитувати представників влади.

"Тобто фактично вони (слідчі ДБР — ред.) кажуть, що слідство вже закінчено, хоча формально це не так", — додав Ілля Новіков.

Нагадаємо, 24 січня Держбюро розслідувань повідомило, що Петро Порошенко залишив будівлю бюро за 7 хвилин після прибуття на допит. Після інциденту правоохоронці звинуватили п'ятого президента в тому, що він не виконує вимог запобіжного заходу, який на нього поклав Печерський райсуд Києва.

27 січня спікерка ДБР Тетяна Сап'ян у ході брифінгу припустила, що слідчі можуть одночасно допитати Петра Порошенка та Віктора Медведчука, які є підозрюваними в держзраді та сприянні терористичній діяльності.

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