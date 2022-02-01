Жители Харькова не хотят повторить судьбу Донецка и Луганска, — Терехов о вторжении РФ

По словам мэра областного центра, в городе активно развивается территориальная оборона, поэтому харьковчане не должны паниковать из-за возможного нападения российских войск.

Среди жителей Харькова нет людей, которые бы хотели повторения судьбы Донецка и Луганска. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал мэр областного центра Игорь Терехов.

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Журналисты попросили Игоря Терехова прокомментировать недавнее интервью президента Владимира Зеленского изданию The Washington Post, в котором он говорил о возможной оккупацией Харькова российскими войсками. Собеседник поинтересовался, действительно ли существует военная угроза для миллионного города.

По словам Игоря Терехова, местные власти не позволят раскачивать ситуацию в Харькове, поэтому никаких "качелей" и "каруселей" в первой столице не будет.

"Мы проходили 2014, год и для нас тут нет ничего нового. Харьков остается стабильным, надежным и мирным городом", — заверил мэр областного центра.

На фоне возможного полномасштабного вторжения армии РФ в Харькове, как и в других городах Украины, активно развивается территориальная оборона, поэтому, как утверждает Игорь Терехов, никакой паники среди населения быть не должно.

Собеседник попросил провести аналогии с 2014 годом и поинтересовался, есть ли в городе пророссийские настроения. Мэр Харькова отметил, что за последние восемь лет войны жители города "многое прошли", а среди харьковчан нет людей, которые желали бы повторения судьбы Донецка и Луганска.

"Никто не хочет войны с русскими, и чтобы вообще война приходила в наш дом. В 2014 году было очень сложно, потому что не было вообще понимания, кто и куда движется. Потом люди увидели, что сейчас происходит в Донецке и Луганске и никто из харьковчан такого не хочет", — продолжил Игорь Терехов в интервью журналистам.

Подытоживая, мэр Харькова добавил, что на сегодняшний день он не видит ни одной попытки со стороны региональных политиков "раскачать ситуацию" в условиях возможного вторжения РФ, и власть, по его словам, готова "быстро реагировать" на подобные сценарии.

Напомним, 21 января была опубликована полная версия интервью президента Владимира Зеленского американскому изданию The Washington Post. В ходе общения с журналистами глава государства допустил, что Россия может оккупировать Харьков, а полномасштабная война с РФ приведет к сотням тысячам жертв среди населения.

В этот же день мэр Харькова Игорь Терехов, комментируя слова президента, исключил оккупацию областного центра. По его словам, первую столицу Украины будут защищать не только харьковчане, но и все украинцы. 25 января Владимир Зеленский уже заявил, что Харьков никогда не будет оккупирован российскими войсками.