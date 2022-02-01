Жителі Харкова не хочуть повторити долю Донецька та Луганська, — Терехов про вторгнення РФ

За словами мера обласного центру, у місті активно розвивається територіальна оборона, тому харків'яни не повинні панікувати через можливий напад російських військ.

Серед мешканців Харкова немає людей, які хотіли б повторення долі Донецька та Луганська. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів міський голова обласного центру Ігор Терехов.

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Журналісти попросили Ігоря Терехова прокоментувати нещодавнє інтерв'ю президента Володимира Зеленського виданню The Washington Post, у якому він говорив про можливу окупацію Харкова російськими військами. Співрозмовник поцікавився, чи існує військова загроза для мільйонного міста.

За словами Ігоря Терехова, місцева влада не дозволить розгойдувати ситуацію в Харкові, тому жодних "гойдалок" і "каруселів" у першій столиці не буде.

"Ми проходили 2014, рік і для нас тут немає нічого нового. Харків залишається стабільним, надійним і мирним містом", — запевнив мер обласного центру.

На тлі можливого повномасштабного вторгнення армії РФ у Харкові, як і в інших містах України, активно розвивається територіальна оборона, тому, як стверджує Ігор Терехов, жодної паніки серед населення не повинно бути.

Співрозмовник попросив провести аналогії з 2014 роком і поцікавився, чи є у місті проросійські настрої. Мер Харкова зазначив, що за останні вісім років війни жителі міста "багато пройшли", а серед харків'ян немає людей, які бажали б повторення долі Донецька та Луганська.

"Ніхто не хоче війни з росіянами, і щоб взагалі війна приходила в нашу оселю. У 2014 році було дуже складно, тому що не було взагалі розуміння, хто і куди рухається. Потім люди побачили, що зараз відбувається в Донецьку та Луганську й ніхто з харків'ян такого не хоче", — продовжив Ігор Терехов в інтерв'ю журналістам.

Підсумовуючи, мер Харкова додав, що на сьогоднішній день він не бачить жодної спроби з боку регіональних політиків "розхитати ситуацію" в умовах можливого вторгнення РФ, і влада, за його словами, готова "швидко реагувати" на подібні сценарії.

Нагадаємо, 21 січня було опубліковано повну версію інтерв'ю президента Володимира Зеленського американському виданню The Washington Post. Під час спілкування із журналістами глава держави припустив, що Росія може окупувати Харків, а повномасштабна війна з РФ призведе до сотень тисяч жертв серед населення.

Цього ж дня мер Харкова Ігор Терехов, коментуючи слова президента, унеможливив окупацію обласного центру. За його словами, першу столицю України захищатимуть не лише харків'яни, а й усі українці. 25 січня Володимир Зеленський уже заявив, що Харків ніколи не буде окупований російськими військами.