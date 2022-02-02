"Слуги" хотят собраться в Раде 14 февраля из-за скандала с Трухиным, — нардеп

Фракция уже собирает подписи за проведение заседания парламента, на котором планируется заслушать руководителей правоохранительных органов.

Фракция "Слуга народа" инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады в понедельник, 14 февраля, по поводу ДТП с участием народного депутата Александра Трухина. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" в среду, 2 февраля, заявил нардеп из фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

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"Касательно даты проведения внеочередного заседания. Я удивился, когда услышал, что "слуги народа" предлагают это заседание назначить на 14 февраля", — сказал политик.

Также в эфире выступил и лидер межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков. По его словам, на подобные инциденты необходимо реагировать быстрее, поэтому его МФО уже собирает подписи за проведение внеочередного заседания парламента в кратчайшие сроки.

Тем временем еще утром 2 февраля спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук распространила в своем телеграм-канале заявление лидера "слуг" в парламенте Давида Арахамии. В нем нардеп заявил, что он инициировал проведение внеочередного заседания Верховной Рады, на котором народные избранники заслушают доклады министра внутренних дел Дениса Монастырского, генерального прокурора Ирины Венедиктовой и директора Государственного бюро расследований Сергея Сухачова "по делам народных депутатов".

Арахамия уточнил, что речь идет не только о его бывшем коллеге из фракции Трухине, но также о фигурирующих в уголовных производствах нардепах Сергее Кузьминых, Олеге Воронько, Артеме Дмитруке, лидере "Европейской солидарности" Петре Порошенко, представителе фракции ОПЗЖ Викторе Медведчуке. Александре Юрченко и члене группы "За майбутнє" Ярославе Дубневиче.

Также Паличук сообщила, что фракция начала сбор подписей за проведение внеочередного заседания.

По данным источников издания LB в "Слуге народа", вопрос исключения Трухина из фракции будет рассмотрен на заседании представителей политической силы в Раде 14 февраля. В то же время партия пока не сообщала о дате проведения внеочередного заседания Рады.

Напомним, во вторник, 1 февраля, журналисты "Украинской правды" опубликовали расследование, посвященное ДТП с участием нардепа из "Слуги народа" Александра Трухина, которое произошло 23 августа прошлого года. На нем, в частности, показано, как политик предлагает правоохранителям взятку.

После этого глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк приняла решение об исключении Трухина из нее.

Пресс-секретарь Государственного бюро расследований в комментарии Фокусу сообщила, что в отношении нардепа начато уголовное производство за попытку дачи взятки полицейскому.

Также Фокус подробно разбирался, что известно о скандале вокруг ДТП с участием Трухина.