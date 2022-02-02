"Слуги" хочуть зібратися в Раді 14 лютого через скандал з Трухіним, — нардеп

Фракція вже збирає підписи за проведення засідання парламенту, де планується заслухати керівників правоохоронних органів.

Фракція "Слуга народу" ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради в понеділок, 14 лютого, щодо ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" у середу, 2 лютого, заявив нардеп із фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

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"Щодо дати проведення позачергового засідання. Я здивувався, коли почув, що "слуги народу" пропонують це засідання призначити на 14 лютого", — сказав політик.

Також в ефірі виступив і лідер міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков. За його словами, на подібні інциденти необхідно реагувати швидше, тому його МФО вже збирає підписи за проведення позачергового засідання парламенту в найкоротший термін.

Тим часом, ще вранці 2 лютого спікерка фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук поширила у своєму телеграм-каналі заяву лідера "слуг" у парламенті Давида Арахамії. У ній нардеп заявив, що він ініціював проведення позачергового засідання Верховної Ради, на якому народні обранці заслухають доповіді міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та директора Державного бюро розслідувань Сергія Сухачова "у справах народних депутатів".

Арахамія уточнив, що йдеться не тільки про його колишнього колегу з фракції, Трухіна, але також про нардепів Сергія Кузьміних, Олега Воронько, Артема Дмитрука, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, представника фракції ОПЗЖ. Олександра Юрченка та члена групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

Також Палійчук повідомила, що фракція розпочала збір підписів за проведення позачергового засідання.

За даними джерел видання LB у "Слузі народу", питання виключення Трухіна з фракції буде розглянуте на засіданні представників політичної сили в Раді 14 лютого. Водночас, партія поки не повідомляла про дату проведення позачергового засідання Ради.

Нагадаємо, у вівторок, 1 лютого, журналісти "Української правди" опублікували розслідування, присвячене ДТП за участю нардепа із "Слуги народу" Олександра Трухіна, яке сталося 23 серпня минулого року. На ньому, зокрема, показано, як політик пропонує правоохоронцям хабар.

Після цього голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк ухвалила рішення про виключення Трухіна з неї.

Прессекретарка Державного бюро розслідувань у коментарі Фокусу повідомила, що стосовно нардепа розпочато кримінальне провадження за спробу надання хабара поліцейському.

Також Фокус докладно розбирався, що відомо про скандал навколо ДТП за участю Трухіна.