"Слуга" Клочко принес в больницу пиццу и заставил врачей с ней позировать (фото)
Фигурант производства о незаконном обогащении решил поздравить работниц медучреждения под Киевом с Международным днем женщины-врача, заказав доставку. Снимки с медиками и едой политик выложил в сети.
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Андрей Клочко, фигурирующий в производстве о незаконном обогащении, поздравил медицинских работниц детской больницы в Ирпене Киевской области с Международным днем женщины-врача. По этому случаю народный избранник заказал в медучреждение пиццу и опубликовал фотографии врачей, позирующих с едой, в своем Facebook в четверг, 3 февраля.
На одном из снимков, прикрепленных к посту нардепа, можно заметить медработниц с пиццей, показывающих палец вверх и улыбающихся на камеру.
На другом фото запечатлено, как две сотрудницы больницы стоя позируют с открытыми коробками с пиццей в одном из помещений медучреждения.
"Международный день женщин-врачей поздравили и угостили пиццей работниц Ирпенской детской городской больницы", — прокомментировал эти кадры политик в своем посте.
Клочко также сослался на некую статистику, которая, по его словам, свидетельствует о том, что "женщины не уступают мужчинам по успешным результатам лечения пациентов, при этом имея лучшую способность к коммуникации" с пациентами.
В конце поста представитель пропрезидентской фракции поблагодарил женщин-врачей за их труд.
В комментариях под публикациях пользователи сети высмеяли политика за такое поздравление:
- "Андруша — ПОЗОРИЩЕ!"
- "Очень щедрый подарок"
- "Жлоб"
- "Ужас какой"
- "Господи, он реально это выложил??? Я не сплю?"
Напомним, в сентябре 2021 года журналистский проект Bihus.info сообщил, что мать парламентария Андрея Клочко потратила 14,5 млн гривен на недвижимость и новый автомобиль Tesla Model X. При этом покупки совершались в течение последних двух лет, сразу же после того, как "слуга народа" избрался в Верховную Раду.
Нардеп в свою очередь уверял, что матери с покупками помогает его сестра, которая, по словам Клочко, является владелицей медицинского бизнеса. Однако журналисты выяснили, что эта информация не соответствует действительности.
В конце декабря 2021 года стало известно о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура начала в отношении Клочко уголовное производство по признакам незаконного обогащения.
Тем временем в украинских медучреждениях существует проблема с оплатой труда работников. Ряд руководителей больниц принудительно переводят врачей и средний медперсонал на 0,5 или 0,75 ставки, чтобы не платить им полную зарплату, размер которой с января был повышен до 20 тыс. грн и 13,5 тыс. грн соответственно. Власти обещали разобраться в этом вопросе.