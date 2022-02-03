"Слуга" Клочко приніс до лікарні піцу та змусив лікарів з нею позувати (фото)

Нардеп вирішив привітати робітниць медустанови під Києвом із Міжнародним днем жінки-лікаря, замовивши доставку. Знімки з лікарями та їжею політик виклав у мережі.

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Андрій Клочко, який фігурує у провадженні про незаконне збагачення, привітав медичних робітниць дитячої лікарні в Ірпені Київської області з Міжнародним днем жінки-лікаря. З цієї нагоди народний обранець замовив до медустанови піцу та опублікував фотографії лікарів, які позують з їжею, у своєму Facebook у четвер, 3 лютого.

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На одному зі знімків, прикріплених до посту нардепа, можна помітити медпрацівниць з піцою, котрі показують палець вгору та посміхаються на камеру.

[ + – ] Фотографія лікарів з піцою

На іншому фото знято, як дві співробітниці лікарні, стоячи, позують із відкритими коробками з піцою в одному з приміщень медустанови.

[ + – ] Фотографія лікарів з піцою

"В Міжнародний день жінок-лікарів привітали та пригостили піцою працівниць Ірпінської дитячої міської лікарні", — прокоментував ці кадри політик у своєму пості.

Клочко також послався на якусь статистику, яка, за його словами, свідчить про те, що "жінки не поступаються чоловікам за успішними результатами лікування пацієнтів, маючи кращу здатність до комунікації" з пацієнтами.

Наприкінці посту представник пропрезидентської фракції подякував жінкам-лікарям за їхню працю.

[ + – ] Пост Клочка

У коментарях під публікаціями користувачі мережі висміяли політика за таке вітання:

"Андруша — ПОЗОРИЩЕ!"

"Дуже щедрий подарунок"

"Жлоб"

"Який жах"

"Господи, він реально це виклав? Я не сплю?"

[ + – ] Коментарі під постом Клочка

Нагадаємо, у вересні 2021 року журналістський проєкт Bihus.info повідомив, що мати парламентаря Андрія Клочка витратила 14,5 млн гривень на нерухомість і новий автомобіль Tesla Model X. При цьому покупки здійснювалися протягом останніх двох років, відразу ж після того, як слуга народу" обрався до Верховної Ради.

Нардеп у свою чергу запевняв, що матері з покупками допомагає його сестра, яка, за словами Клочка, є власницею медичного бізнесу. Проте журналісти з'ясували, що ця інформація не відповідає дійсності.

Наприкінці грудня 2021 року стало відомо про те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала щодо Клочка кримінальне провадження за ознаками незаконного збагачення.

Тим часом в українських медустановах існує проблема з оплатою праці працівників. Низка керівників лікарень примусово переводять лікарів та середній медперсонал на 0,5 або 0,75 ставки, щоб не платити їм повну зарплату, розмір якої із січня був підвищений до 20 тис. грн та 13,5 тис. грн відповідно. Влада обіцяла розібратися в цьому питанні.