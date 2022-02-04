Раскрыто место работы Йенса Столтенберга после ухода с поста генсека НАТО

После Столтенберга на пост генсека НАТО претендуют, в том числе, три женщины — Грибаускайте, Кальюлайд и Грабар-Китарович.

Йенс Столтенберг назначен управляющим Норвежского центробанка на 6 лет. Его предложил на эту должность министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум. Столтенберг сменит временную управляющую банком Иду Уолден Бач, сообщает пресс-служба норвежского правительства.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Предполагается, что Столтенберг займет свой новый пост 1 декабря 2022 года, но эта дата еще может быть откорректирована. С поста генсека НАТО Йенс уходит в конце сентября 2022 года.

Временная управляющая Центробанком Норвегии будет занимать свою должность до тех пор, пока Столтенберг не вступит в свои права на новом посту.

До того, как занять пост Генерального секретаря НАТО в 2014 году, Столтенберг сделал карьеру в норвежской политике, в том числе в качестве партийного лидера Лейбористской партии, премьер-министра, министра финансов и министра бизнеса и энергетики.

После Столтенберга на посту генсека НАТО, возможно, будет женщина. Среди кандидатов — Даля Грибаускайте, Керсти Кальюлайд и Колинда Грабар-Китарович. Все три дамы — бывшие президенты, соответственно, Литвы, Эстонии и Хорватии.

Ранее Фокус сообщал, что Столтенберг предупредил мировое сообщество — в Беларуси сейчас наращивается военная группировка, самая большая со времен Холодной войны.

Столтенберг говорил также о том, что НАТО не будет размещать свои войска в Украине. И что Россия должна вывести свои войска с молдавской, грузинской и украинской территории.