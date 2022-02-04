Розкрито місце роботи Єнса Столтенберга після звільнення з посади генсека НАТО

Після Столтенберга на посаду генсека НАТО претендують у тому числі троє жінок — Грибаускайте, Кальюлайд і Грабар-Кітарович.

Єнс Столтенберг призначений керівником Норвезького центробанку на 6 років. Його запропонував на цю посаду Міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсволд Ведум. Столтенберг змінить тимчасову керівницю банку Іду Волден Бач, повідомляє пресслужба норвезького уряду.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Передбачається, що Столтенберг займе свою нову посаду 1 грудня 2022 року, але ця дата ще може бути відкоригована. З посади генсека НАТО Єнс іде наприкінці вересня 2022 року.

Тимчасова керуюча Центробанком Норвегії займатиме свою посаду доти, доки Столтенберг не вступить у свої права на новій посаді.

До того, як зайняти пост Генерального секретаря НАТО у 2014 році, Столтенберг зробив кар'єру в норвезькій політиці, у тому числі як партійний лідер Лейбористської партії, прем'єр-міністр, міністр фінансів і міністр бізнесу й енергетики.

Після Столтенберга на посаді генсека НАТО, можливо, буде жінка. Серед кандидатів – Даля Грибаускайте, Керсті Кальюлайд і Колінда Грабар-Кітарович. Усі три жінки — колишні президентки, відповідно, Литви, Естонії та Хорватії.

Раніше Фокус повідомляв, що Столтенберг попередив світову спільноту — у Білорусі зараз нарощується військове угруповання, найбільше з часів Холодної війни.

Столтенберг також говорив про те, що НАТО не буде розміщувати свої війська в Україні і що Росія має вивести свої війська з молдавської, грузинської та української території.