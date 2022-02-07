"Интенсивная терапия": Ермак за четыре дня выздоровел от коронавируса
На этой неделе у руководителя Офиса президента второй раунд нормандских переговоров по Донбассу с представителями России, Германии и Франции.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщивший 4 февраля о заражении коронавирусом, заявил, что получил отрицательный результат теста. Соответствующий пост чиновник опубликовал в своем Facebook в понедельник, 7 февраля.
Ермак сообщил, что уже сегодня он отправится на рабочее место. Свое быстрое выздоровление глава ОП объяснил тем, что он "максимально использовал выходные" для лечения.
"Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинирован", — написал глава ОП.
Также он заверил, что все рабочие планы на эту неделю остаются в силе.
Напомним, на четверг, 10 февраля, запланирован второй раунд переговоров советников лидеров стран Нормандской четверки — Украины, России, Германии и Франции — по поводу вооруженного конфликта на Донбассе. Украинскую сторону на них традиционно представит Андрей Ермак. Встреча пройдет в Берлине.
Также Фокус писал о том, как прошел первый раунд переговоров советников лидеров стран Нормандской четверки в Париже 26 января.
Тем временем американское издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что РФ готовится сфабриковать повод для вторжения в Украину. В частности, государство-агрессор намеревается смонтировать ролик, на котором будет запечатлено нападение украинских военных и "жертвы" среди мирного населения не только на востоке Украины, но и в России.