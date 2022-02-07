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"Интенсивная терапия": Ермак за четыре дня выздоровел от коронавируса

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Андрей Ермак, нормандская встреча, ермак коронавирус, ермак украина
Фото: Офис президента | Андрей Ермак выздоровел от коронавируса

На этой неделе у руководителя Офиса президента второй раунд нормандских переговоров по Донбассу с представителями России, Германии и Франции.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщивший 4 февраля о заражении коронавирусом, заявил, что получил отрицательный результат теста. Соответствующий пост чиновник опубликовал в своем Facebook в понедельник, 7 февраля.

Ермак сообщил, что уже сегодня он отправится на рабочее место. Свое быстрое выздоровление глава ОП объяснил тем, что он "максимально использовал выходные" для лечения.

"Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинирован", — написал глава ОП.

Также он заверил, что все рабочие планы на эту неделю остаются в силе.

Андрей Ермак, нормандская встреча, ермак коронавирус, ермак украина
Ермак сообщил о выздоровлении от коронавируса

Напомним, на четверг, 10 февраля, запланирован второй раунд переговоров советников лидеров стран Нормандской четверки — Украины, России, Германии и Франции — по поводу вооруженного конфликта на Донбассе. Украинскую сторону на них традиционно представит Андрей Ермак. Встреча пройдет в Берлине.

Также Фокус писал о том, как прошел первый раунд переговоров советников лидеров стран Нормандской четверки в Париже 26 января.

Тем временем американское издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что РФ готовится сфабриковать повод для вторжения в Украину. В частности, государство-агрессор намеревается смонтировать ролик, на котором будет запечатлено нападение украинских военных и "жертвы" среди мирного населения не только на востоке Украины, но и в России.