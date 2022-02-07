"Інтенсивна терапія": Єрмак за чотири дні одужав від коронавірусу

Цього тижня в керівника Офісу президента другий раунд нормандських переговорів щодо Донбасу з представниками Росії, Німеччини та Франції.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, який повідомив 4 лютого про зараження коронавірусом, заявив, що отримав негативний результат тесту. Відповідний пост чиновник опублікував у своєму Facebook у понеділок, 7 лютого.

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Єрмак повідомив, що вже сьогодні він вирушить на робоче місце. Своє швидке одужання глава ОП пояснив тим, що він максимально використав вихідні для лікування.

"Три дні інтенсивної терапії, і це з огляду на те, що я був вакцинований", — написав глава ОП.

Також він запевнив, що всі робочі плани на цей тиждень залишаються чинними.

[ + – ] Єрмак повідомив про одужання від коронавірусу

Нагадаємо, на четвер, 10 лютого, заплановано другий раунд переговорів радників лідерів країн Нормандської четвірки – України, Росії, Німеччини та Франції – щодо збройного конфлікту на Донбасі. Українську сторону на них традиційно представить Андрій Єрмак. Зустріч відбудеться в Берліні.

Також Фокус писав про те, як пройшов перший раунд переговорів радників лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі 26 січня.

Тим часом, американське видання The Washington Post із посиланням на джерела повідомляє, що РФ готується сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Зокрема, держава-агресор має намір змонтувати ролик, на якому буде зафіксовано напад українських військових і "жертви" серед мирного населення не лише на сході України, а й у Росії.