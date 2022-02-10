Экс-нардеп Мосийчук заявил, что его отключили от эфира на канале "Дом" с участием Лещенко

Политик пожаловался на цензуру со стороны редакции государственного канала.

Народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук обвинил редакцию государственного телеканала "Дом" в цензуре после того, как, по словам политика, его 9 февраля отключили от эфира в котором участвовал заместитель председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко. Об этом Мосийчук написал в своем телеграм-канале.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам экс-нардепа, телеканал пригласил его по видеосвязи поучаствовать в эфире программы "Презумпція провини", при этом редактор, с которым обсуждал этот вопрос Мосийчук, пообещал, что политик сможет участвовать в дискуссии на протяжении всей программы. В качестве доказательства политик опубликовал скриншоты переписки с сотрудником вещателя.

Тем не менее, Мосийчук был в эфире всего 30 минут из 1 часа 46 минут — с 21-й по 51-ю. Как утверждает политик, его отключили от эфира после того, как он задал Лещенко вопросы касательно "политической и финансовой коррупции", к которой член наблюдательного совета "Укрзализныци", по словам экс-нардепа, "имеет прямое отношение". В частности, Мосийчук говорил о том, что "Укрзализныця", по его даным, закупает комплектующие по завышенной цене.

"Из этого я делаю два вывода. Руководство государственного телеканала "Дом" вводит цензуру и покрывает коррупцию в государственных корпорациях и предприятиях", – выразил мнение Мосийчук.

Фокус обратился к телеканалу "Дом" за комментарием по поводу этого инцидента.

Также в эфире прозвучал вопрос от зрителя адресованный Лещенко о том, зачем железнодорожники бьют молотком по колесам поездов на остановках. В ответ замглавы набсовета "Укрзализныци" заявил, что на последнем заседании органа "был очень серьезный внутренний разговор", в ходе которого председатель совета Гепард Хафер "очень жестко поставил условие".

"Ни один член наблюдательного совета не может говорить на каких-либо публичных площадках об "Укрзализныце", — передал Лещенко позицию руководства набсовета.

В ответ ведущая сама ответила на вопрос зрителя, сказав, что работники железной дороги бьют по колесам поездов для предотвращения разрушения колесных пар.

Напомним, в конце прошлого года мы писал о том, что телеканал "Дом" за 3 млн гривен заказал съемки шоу под названием "Сажать будем" — такой лозунг президент Украины Владимир Зеленский использовал в своей предвыборной кампании.

Также Фокус писал, что ректор берлинского Университета прикладных наук, бывший топ-менеджер Deutsche Bahn Гепард Хафер возглавил набсовет "Укрзализныци", а Лещенко стал его заместителем 2 февраля. При этом последний был членом совета с 2019 года, однако в сентябре 2021 года с ним не продлили контракт. Затем его кандидатуру внес министр инфраструктуры Украины Андрей Кубраков.

Согласно декларации Лещенко, с января по сентябрь 2021 года он заработал в "Укрзализныце" 3,56 млн гривен.