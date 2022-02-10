UA
UA
Разделы
Материалы
Политика

Экс-нардеп Мосийчук заявил, что его отключили от эфира на канале "Дом" с участием Лещенко

141
Игорь Мосийчук, телеканал дом, мосийчук лещенко, телеканал дом цензура, презумпция вины лещенко, сергей лещенко, лещенко укрзализныця
Фото: Скриншот | Мосийчук пожаловался на цензуру на телеканале "Дом"

Политик пожаловался на цензуру со стороны редакции государственного канала.

Народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук обвинил редакцию государственного телеканала "Дом" в цензуре после того, как, по словам политика, его 9 февраля отключили от эфира в котором участвовал заместитель председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко. Об этом Мосийчук написал в своем телеграм-канале.

По словам экс-нардепа, телеканал пригласил его по видеосвязи поучаствовать в эфире программы "Презумпція провини", при этом редактор, с которым обсуждал этот вопрос Мосийчук, пообещал, что политик сможет участвовать в дискуссии на протяжении всей программы. В качестве доказательства политик опубликовал скриншоты переписки с сотрудником вещателя.

телеканал дом, мосийчук дом, мосийчук лещенко
телеканал дом, мосийчук дом, мосийчук лещенко
телеканал дом, мосийчук дом, мосийчук лещенко
телеканал дом, мосийчук дом, мосийчук лещенко
телеканал дом, мосийчук дом, мосийчук лещенко
телеканал дом, мосийчук дом, мосийчук лещенко

Тем не менее, Мосийчук был в эфире всего 30 минут из 1 часа 46 минут — с 21-й по 51-ю. Как утверждает политик, его отключили от эфира после того, как он задал Лещенко вопросы касательно "политической и финансовой коррупции", к которой член наблюдательного совета "Укрзализныци", по словам экс-нардепа, "имеет прямое отношение". В частности, Мосийчук говорил о том, что "Укрзализныця", по его даным, закупает комплектующие по завышенной цене.

"Из этого я делаю два вывода. Руководство государственного телеканала "Дом" вводит цензуру и покрывает коррупцию в государственных корпорациях и предприятиях", – выразил мнение Мосийчук.

Фокус обратился к телеканалу "Дом" за комментарием по поводу этого инцидента.

Также в эфире прозвучал вопрос от зрителя адресованный Лещенко о том, зачем железнодорожники бьют молотком по колесам поездов на остановках. В ответ замглавы набсовета "Укрзализныци" заявил, что на последнем заседании органа "был очень серьезный внутренний разговор", в ходе которого председатель совета Гепард Хафер "очень жестко поставил условие".

"Ни один член наблюдательного совета не может говорить на каких-либо публичных площадках об "Укрзализныце", — передал Лещенко позицию руководства набсовета.

В ответ ведущая сама ответила на вопрос зрителя, сказав, что работники железной дороги бьют по колесам поездов для предотвращения разрушения колесных пар.

Напомним, в конце прошлого года мы писал о том, что телеканал "Дом" за 3 млн гривен заказал съемки шоу под названием "Сажать будем" — такой лозунг президент Украины Владимир Зеленский использовал в своей предвыборной кампании.

Также Фокус писал, что ректор берлинского Университета прикладных наук, бывший топ-менеджер Deutsche Bahn Гепард Хафер возглавил набсовет "Укрзализныци", а Лещенко стал его заместителем 2 февраля. При этом последний был членом совета с 2019 года, однако в сентябре 2021 года с ним не продлили контракт. Затем его кандидатуру внес министр инфраструктуры Украины Андрей Кубраков.

Согласно декларации Лещенко, с января по сентябрь 2021 года он заработал в "Укрзализныце" 3,56 млн гривен.