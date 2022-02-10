Екснардеп Мосійчук заявив, що його відключили від ефіру на каналі "Дом" за участю Лещенка

Політик поскаржився на цензуру з боку редакції державного каналу.

Народний депутат VIII скликання Ігор Мосійчук звинуватив редакцію державного телеканалу "Дом" у цензурі після того, як, за словами політика, його 9 лютого відключили від ефіру, в якому взяв участь заступник голови наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко. Про це Мосійчук написав у своєму телеграм-каналі.

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За словами екснардепа, телеканал запросив його по відеозв'язку взяти участь в ефірі програми "Презумпція провини", при цьому редактор, з яким обговорював це питання Мосійчук, пообіцяв, що політик зможе брати участь у дискусії протягом усієї програми. Як доказ політик опублікував скріншоти листування зі співробітником мовника.

Тим не менш, Мосійчук був в ефірі всього 30 хвилин із 1 години 46 хвилин — з 21-ї по 51-у. Як стверджує політик, його відключили від ефіру після того, як він поставив Лещенку питання щодо "політичної та фінансової корупції", до якої член наглядової ради "Укрзалізниці", за словами екснардепа, "має прямий стосунок". Зокрема Мосійчук говорив про те, що "Укрзалізниця", за його даними, закуповує комплектувальні за завищеною ціною.

"З цього я роблю два висновки. Керівництво державного телеканалу "Дом" запроваджує цензуру та покриває корупцію у державних корпораціях і підприємствах", — висловив думку Мосійчук.

Фокус звернувся до телеканалу "Дом" за коментарем щодо цього інциденту.

Також в ефірі прозвучало питання від глядача адресоване Лещенку про те, навіщо залізничники б'ють молотком по колесах потягів на зупинках. У відповідь заступник голови наглядової ради "Укрзалізниці" заявив, що на останньому засіданні органу "була дуже серйозна внутрішня розмова", під час якої голова ради Гепард Хафер "дуже жорстко поставив умову".

"Жоден член наглядової ради не може говорити на будь-яких публічних майданчиках про "Укрзалізницю", — передав Лещенко позицію керівництва наглядової ради.

У відповідь ведуча сама відповіла на запитання глядача, сказавши, що працівники залізниці б'ють по колесах потягів для запобігання руйнуванню колісних пар.

Нагадаємо, наприкінці минулого року ми писав про те, що телеканал "Дом" за 3 млн гривень замовив зйомки шоу під назвою "Саджати будемо" — таке гасло президент України Володимир Зеленський використав у своїй передвиборчій кампанії.

Також Фокус писав, що ректор берлінського Університету прикладних наук, колишній топменеджер Deutsche Bahn Гепард Хафер очолив спостережну раду "Укрзалізниці", а Лещенко став його заступником 2 лютого. При цьому останній був членом ради з 2019 року, проте у вересні 2021 року з ним не продовжили контракт. Згодом його кандидатуру вніс міністр інфраструктури України Андрій Кубраков.

Згідно з декларацією Лещенка, із січня по вересень 2021 року він заробив в "Укрзалізниці" 3,56 млн гривень.