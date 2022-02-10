Ажиотаж вокруг темы Украины приводит к падению ее экономики - глава МИД Турции

Проявления нездоровых эмоций вокруг темы украино-российского конфликта глава МИД Турции назвал "мегафонной дипломатией"

На Западе раздувают ажиотаж, утверждая, что РФ скоро нападет на Украину, и эти заявления причиняют вред, прежде всего, украинской экономике. Уровень напряженности в этом европейском регионе не снижается при таком подходе, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Агентство Анадолу.

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Турция оказывает свои посреднические услуги в этом конфликте, но не ожидает быстрых результатов. "Вместе с тем, на данном этапе важны шаги по снижению уровня эскалации, формированию атмосферы доверия. Ситуация не такая ужасающая, как ее пытаются преподнести на Западе, но и серьезная", подчеркнул Чавушоглу.

Политическая позиция Анкары по данному вопросу предельно открытая и четкая. Турция выступает за хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, и мы против очередного витка эскалации ситуации в европейском регионе, для чего предпринимаем ряд дипломатических шагов, — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Контакты между сторонами конфликта продолжаются. Последний визит в Киев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был направлен именно на снижение напряженности. После чего нужно предпринимать шаги по установлению стабильности, — сказал Чавушоглу.

Турецкий министр выразил уверенность в том, что путь к миру в европейском регионе лежит через взвешенную позицию всех сторон, поскольку ни Украина, ни Россия не закрыли свои двери для дипломатических усилий, — уточнил турецкий министр.

"Мы попросили у российской стороны обнародовать дату, когда будет визит Путина в Турцию. Каждый, кто хочет мира в регионе, спокойствия и экономического развития, должен придерживаться сбалансированной политики", — сказал Чавушоглу.

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