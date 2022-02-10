Ажіотаж навколо теми України призводить до падіння її економіки – глава МЗС Туреччини

Прояви нездорових емоцій навколо теми українсько-російського конфлікту глава МЗС Туреччини назвав "мегафонною дипломатією"

На Заході роздмухують ажіотаж, стверджуючи, що РФ скоро нападе на Україну, і ці заяви завдають шкоди насамперед українській економіці. Рівень напруженості в цьому європейському регіоні не знижується за такого підходу, сказав глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Агентство Анадолу.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Туреччина надає свої посередницькі послуги в цьому конфлікті, але не очікує на швидкі результати. "Водночас, на даному етапі важливі кроки щодо зниження рівня ескалації, формування атмосфери довіри. Ситуація не така жахлива, як її намагаються піднести на Заході, але й серйозна", — наголосив Чавушоглу.

Політична позиція Анкари з цього питання є гранично відкритою і чіткою. Туреччина виступає за добрі відносини як з Україною, так і з Росією, і ми проти чергового витка ескалації ситуації в європейському регіоні, для чого робимо низку дипломатичних кроків, — сказав голова турецького зовнішньополітичного відомства.

Контакти між сторонами конфлікту продовжуються. Останній візит до Києва президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана спрямовувася саме на зниження напруженості. Після чого потрібно робити кроки, щоб встановити стабільності, — сказав Чавушоглу.

Турецький міністр висловив упевненість у тому, що шлях до миру в європейському регіоні лежить через виважену позицію всіх сторін, оскільки ні Україна, ні Росія не зачинили свої двері для дипломатичних зусиль, уточнив турецький міністр.

"Ми попросили в російської сторони оприлюднити дату, коли Путіна завітає до Туреччини. Кожен, хто хоче миру в регіоні, спокою та економічного розвитку, повинен дотримуватися збалансованої політики", — сказав Чавушоглу.

Раніше Фокус повідомляв, що Туреччина вже 2022 році збирається використовувати палубний Байрактар ТБ-3. Такі безпілотники встановлять на десантному кораблі Anadolu, їх поміститься близько 40 штук на корабель.

Корвети Ada турецького виробництва для ВМСУ добудовуватимуть на заводі "Нібулон" у Миколаєві.

Президент України Володимир Зеленський дав свою попередню згоду на зустріч у Туреччині із Володимиром Путіним.