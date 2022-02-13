"Слугам народа" запретили покидать Украину: мобилизировали для голосования

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук не подписывает нардепам заграничные командировки. Всех "слуг" обязали быть на заседании фракции 14 февраля.

Нардепам от президентской партии "Слуга народа" с полуночи 13 февраля запретили покидать Украину. Об этом сообщил в Telegram внефракционный нардеп Александр Дубинский.

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"Депутатам "СН" сегодня с полуночи запрещено покидать страну", – написал он.

Спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в общении с агентством УНИАН сообщила, что в официальных чатах фракции "Слуга народа" не писали о запрете депутатам покидать Украину.

"Слуга народа" Александр Качура рассказал, что руководство фракции монобольшинства просило нардепов не покидать Украину для "мобилизации по голосованию".

"Как просили 1, 2, 3 недели и месяц назад. Это никак не связано с какими-либо "возможными" событиями. Рада работает в штатном режиме. И да, отсутствовать на рабочем месте – это аморально", — отметил Качура.

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Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук добавила, что спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук не подписывает заграничные командировки. Всем сказали присутствовать на заседании фракции 14 февраля, сообщила политик.

"Помешать гражданину, который не под мерой пресечения, пересечь границу невозможно. Но всех убедительно попросили быть на пленарной неделе в Раде и на фракции в понедельник", — рассказала Кравчук.

По ее словам, находящиеся за границей нардепы срочно возвращаются в Украину, чтобы не попасть на отмену рейсов.

Что будет в Верховной Раде?

Народный депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистык заявил, что 13 февраля в 22:00 бюджетный комитет парламента планирует провести срочное заседание в режиме видеоконференции. Нардепы рассмотрят вопрос финансирования обороны Украины.

Полная повестка дня заседания комитета пока неизвестна.

Напомним, что 14 февраля в Раде состоится закрытое совещание Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) под руководством секретаря СНБО Алексея Данилова. Его участники будут оценивать ситуацию вокруг и внутри страны.

Фокус ранее писал как жители столицы готовятся к возможному военному вторжению РФ. Выяснилось, что Киев живет повседневной жизнью, очередей в банкоматы и обменники не наблюдаются.

Ранее стало известно о возможном закрытии воздушного пространства Украины с 14 февраля.