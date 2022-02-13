"Слугам народу" заборонили покидати Україну: мобілізували для голосування

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук не підписує нардепам закордонні відрядження. Усіх "слуг" зобов'язали бути на засіданні фракції 14 лютого.

Нардепам від президентської партії "Слуга народу" з півночі 13 лютого заборонили покидати Україну. Про це повідомив у Telegram позафракційний нардеп Олександр Дубинський.

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"Депутатам "СН" сьогодні з півночі заборонено залишати країну", – написав він.

Спікер фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у спілкуванні з агентством УНІАН повідомила, що в офіційних чатах фракції "Слуга народу" не писали про заборону депутатам покидати Україну.

"Слуга народу" Олександр Качура розповів, що керівництво фракції монобільшості просило нардепів не залишати Україну для "мобілізації голосування".

"Як просили 1, 2, 3 тижні і місяць тому. Це ніяк не пов'язано з будь-якими "можливими" подіями. Рада працює у штатному режимі. І так, бути відсутнім на робочому місці – це аморально", — зазначив Качура.

[ + – ] За словами Олександра Качури, велика кількість парламентарів хворіють на COVID-19.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук додала, що спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук не підписує закордонні відрядження. Усім сказали бути присутніми на засіданні фракції 14 лютого, повідомила політик.

"Завадити громадянину, який не під запобіжним заходом, перетнути кордон неможливо. Але всіх переконливо попросили бути на пленарному тижні в Раді та на фракції в понеділок", — розповіла Кравчук.

За її словами, нардепи, що знаходяться за кордоном, терміново повертаються в Україну, щоб не потрапити на скасування рейсів.

Що буде у Верховній Раді?

Народний депутат від "Слуги народу" Ростислав Тистик заявив, що 13 лютого о 22:00 бюджетний комітет парламенту планує провести термінове засідання у режимі відеоконференції. Нардепи розглянуть фінансування оборони України.

Повний порядок денний засідання комітету наразі невідомий.

Нагадаємо, що 14 лютого у Раді відбудеться закрита нарада Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО) під керівництвом секретаря РНБО Олексія Данилова. Його учасники оцінюватимуть ситуацію навколо та всередині країни.

Фокус раніше писав, як жителі столиці готуються до можливого військового вторгнення РФ. З'ясувалося, що Київ живе повсякденним життям, черг у банкомати та обмінники не спостерігаються.

Раніше стало відомо про можливе закриття повітряного простору України з 14 лютого.