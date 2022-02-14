Камера смотрела на сумку с "конфетами": патрульный рассказал о предложении Трухина после ДТП

Министр внутренних дел Денис Монастырский, по мнению патрульного, знал о ДТП с участием "слуги народа" через 7-10 минут после аварии.

Полицейский Сергей Петрик, который одним из первых прибыл на место ДТП на Бориспольской трассе под Киевом с участием нардепа Александра Трухина, не видел сумку, в которой якобы "было 150 тысяч". Об этом патрульный рассказал в интервью "Украинской правде".

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Камера, которая выдается сотрудникам полиции, в тот момент была плохо закреплена, отметил Петрик.

"Тогда было 23 число (августа), все было торжественно. Всем работникам полиции выдали белые футболки. Они хорошие, все хорошо у них, но закрепить камеру возможности нет. Там есть маленькая карманчик, но когда ты двигаешься, нагибаешься, она (камера) не жестко прикреплена", – сообщил он.

[ + – ] В ДТП с участием Трухина пострадали несколько человек Фото: Facebook

В итоге Петрик закрепил камеру на поясную систему.

"Потому, как вы говорите, камера смотрела на сумку, а мое внимание в этот момент было закреплено за другим действием. Возможно, за телефоном, может, за кем-то наблюдал, кого-то контролировал", – заявил полицейский.

Петрик прямо не ответил на вопрос журналистов о предложении взятки от Трухина, сославшись на расписку, которую он написал на допросе в ГБР и НАБУ и ответственность за разглашение тайны следствия.

"В момент, когда он предлагал "конфеты", меня на видео не было. Я передал камеру коллеге и занимался другими вещами, связанными и ситуацией. Но опять же – я не могу комментировать относительно господина Трухина и произошедшего события", – сказал он

Монастырский все знал через 7 минут

По словам полицейского, все видеозаписи с камер патрульные под конец смены сгружают в базу и в дальнейшем не имеют к ним доступа.

"Есть отдельные отделы, занимающиеся этой ситуацией, и по приказу 1026, находящемуся в полиции, в дальнейшем она переходит под руководство соответствующего лица. И только оно имеет право, по заказу, по соответствующему письму, передавать или пересылать (видео) под личную подпись или с отметкой в ​​журнале", – сообщил Петрик.

Министр внутренних дел Денис Монастырский, по мнению патрульного, знал о ДТП с участием Трухина через 7-10 минут.

[ + – ] Трухин хотел звонить Монастырскому после ДТП Фото: Апостроф

"Приезжая на место, я обсуждаю эту информацию со своим командиром батальона. Командир батальона передает ее командиру управления и командиру полка. Отдельно эта информация идет через оперативного по городу, по Дарницкому управлению, потому что это мой район. И все эти начинают передавать эту информацию своим руководителям. Я не думаю, что охват этой информацией был таким, что о ней знали 5 человек. О ней знала практически вся полиция, все руководители", – рассказал он.

Напомним, что в патрульной полиции говорили об удалении видео с места аварии с участием Трухина поскольку истек 3–дневный срок хранения записи.

Полицейские на допросе в ГБР не подтвердили информацию о предложении взятки от Трухина.

Сам нардеп заявлял о готовности нести ответственность за поступки и отказаться от депутатского мандата, если этого потребует ситуация и его коллеги по политсиле.

Отметим, что в аварии с участием Трухина пострадали шесть человек, в их числе – двое несовершеннолетних, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень.