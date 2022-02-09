Полицейские на допросе не подтвердили информацию, что Трухин предлагал взятку, — ГБР

Патрульные, по словам директора бюро Алексея Сухачева, также не смогли сказать, кто именно находился за рулем автомобиля Audi A8 в момент ДТП под Киевом.

Полицейские во время допроса не подтвердили следователям информацию о том, что нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин после ДТП предлагал им взятку. Об этом заявил глава Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, которое проходило 9 февраля.

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По его словам, сотрудники Национальной полиции, которые находились на месте ДТП на Бориспольской трассе, были повторно допрошены во вторник, 8 февраля.

Как отметил директор ГБР Алексей Сухачев, правоохранители не подтвердили следователям информацию о том, что "слуга народа" Александр Трухин после аварии лично им предлагал взятку. Помимо этого, в ходе процессуальных действий патрульные не смогли сказать, кто именно находился за рулем автомобиля Audi A8 в момент совершения ДТП под Киевом.

Просматривая видеозаписи с нагрудной камеры Сергея Петрика, которые были использованы в расследовании издания "Украинская правда", следователи ГБР, по словам Сухачева, "не выявили информации, которая бы устанавливала новые обстоятельства ДТП или опровергала бы уже полученные доказательства".

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Опубликованные видео, как утверждает директор бюро, также содержат информацию о действиях правоохранителей, которые могли повлиять на установление объективных обстоятельств аварии на Бориспольской трассе с участием Александра Трухина.

"Речь идет о несоответствии ранее предоставленной Нацполицией на запрос следователя ГБР информации об отсутствии записи с нагрудного регистратора полицейского и об эпизоде, в котором непосредственно господин Трухин беспрепятственно осматривает место водителя", — продолжил Сухачев и добавил, что по этому факту было инициировано проведение дополнительных служебных расследований.

Во время повторного допроса патрульного Сергея Петрика, который одним из первых прибыл на место аварии под Киевом, следователи проверяли ранее озвученные полицейским показания и обстоятельства осуществления видеозаписи с помощью нагрудной камеры.

В рамках расследования правоохранители, как отметил Алексей Сухачев, изучили видео с камер наблюдения от Полтавы до Борисполя, которые зафиксировали пребывание человека в красной кофте за рулем автомобиля Audi A8.

"Этим лицом оказался Склема Виктор Васильевич (помощник депутата Полтавского облсовета — ред.)", — подытожил директор бюро на заседании.

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Пресс-служба Госбюро расследований также сообщила, что некоторые фрагменты видео, которые были записаны на нагрудную камеру патрульного, могут свидетельствовать о совершении нардепом от "Слуги народа" нарушения, предусмотренного ч.1 ст. 369 Уголовного кодекса — "Предложение о предоставлении неправомерной выгоды служебному лицу".

Напомним, 7 февраля в ГБР проводился допрос патрульного Сергея Петрика, который записывал происходящее на месте ДТП под Киевом на свою нагрудную камеру. Правоохранитель отказался озвучивать детали процессуальных действий, ссылаясь на тайну следствия.

После выхода расследования "Украинской правды" нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин сообщил, что готов сложить мандат.