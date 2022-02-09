Поліцейські на допиті не підтвердили інформацію, що Трухін пропонував хабар, — ДБР

Патрульні, за словами директора бюро Олексія Сухачова, також не змогли сказати, хто саме був за кермом автомобіля Audi A8 під час ДТП під Києвом.

Поліцейські під час допиту не підтвердили слідчим інформацію, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін після ДТП пропонував їм хабар. На цьому наголосив голова Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, яке проходило 9 лютого.

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За його словами, співробітників Національної поліції, які перебували на місці ДТП на Бориспільській трасі, було повторно допитано у вівторок, 8 лютого.

Як зазначив директор ДБР Олексій Сухачов, правоохоронці не підтвердили слідчим інформацію про те, що "слуга народу" Олександр Трухін після аварії особисто пропонував їм хабар. Крім цього, під час процесуальних дій патрульні не змогли сказати, хто саме знаходився за кермом автомобіля Audi A8 у момент ДТП під Києвом.

Переглядаючи відеозаписи з нагрудної камери Сергія Петрика, які були використані у розслідуванні видання "Українська правда", слідчі ДБР, за словами Сухачова, "не виявили інформації, яка б встановлювала нові обставини ДТП або спростовувала б уже отримані докази".

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Опубліковані відео, як стверджує директор бюро, також містять інформацію про дії правоохоронців, які могли б вплинути на встановлення об'єктивних обставин аварії на Бориспільській трасі за участю Олександра Трухіна.

"Йдеться про невідповідність раніше наданої Нацполіцією на запит слідчого ДБР інформації про відсутність запису з нагрудного реєстратора поліцейського та про епізод, у якому безпосередньо пан Трухін безперешкодно оглядає місце водія", — продовжив Сухачов і додав, що за цим фактом було ініційовано проведення додаткових службових розслідувань.

Під час повторного допиту патрульного Сергія Петрика, який одним із перших прибув на місце аварії під Києвом, слідчі перевіряли раніше озвучені поліцейським показання та обставини здійснення відеозапису за допомогою нагрудної камери.

У межах розслідування правоохоронці, як зазначив Олексій Сухачов, вивчили відео з камер спостереження від Полтави до Борисполя, які зафіксували перебування людини в червоній кофті за кермом автомобіля Audi A8.

"Цією особою виявився Склема Віктор Васильович (помічник депутата Полтавської облради — ред.)", — підсумував директор бюро на засіданні.

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Пресслужба Держбюро розслідувань також повідомила, що деякі фрагменти відео, записані на нагрудну камеру патрульного, можуть свідчити про вчинення нардепом від "Слуги народу" порушення, передбаченого ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу — "Пропозиція про надання неправомірної вигоди службовій особі".

Нагадаємо, 7 лютого в ДБР проводився допит патрульного Сергія Петрика, який записував те, що відбувається на місці ДТП під Києвом, на свою нагрудну камеру. Правоохоронець відмовився озвучувати деталі процесуальних дій, посилаючись на таємницю слідства.

Після виходу розслідування "Української правди" нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін повідомив, що готовий скласти мандат.