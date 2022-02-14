Камера дивилася на сумку з "цукерками": патрульний розповів про пропозицію Трухіна після ДТП

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, на думку патрульного, знав про ДТП за участю "слуги народу" за 7-10 хвилин після аварії.

Поліцейський Сергій Петрик, який одним із перших прибув на місце ДТП на Бориспільській трасі під Києвом за участю нардепа Олександра Трухіна, не бачив сумки, у якій нібито "було 150 тисяч". Про це патрульний розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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Камера, яка видається співробітникам поліції, на той момент була погано закріплена, зазначив Петрик.

"Тоді було 23 число (серпня), все було урочисто. Усім працівникам поліції видали білі футболки. Вони хороші, все добре в них, але закріпити камеру можливості немає. Там є маленька кишенька, але коли ти рухаєшся, нагинаєшся, вона (камера) не жорстко прикріплена", – повідомив він.

[ + – ] У ДТП за участю Трухіна постраждали кілька людей Фото: Facebook

Зрештою Петрик закріпив камеру на поясну систему.

"Тому, як ви кажете, камера дивилася на сумку, а моя увага в цей момент була закріплена за іншою дією. Можливо, за телефоном, може, за кимось спостерігав, когось контролював", — заявив поліцейський.

Петрик прямо не відповів на запитання журналістів про пропозицію хабара від Трухіна, пославшись на розписку, яку він написав на допиті в ДБР і НАБУ та відповідальності за розголошення таємниці слідства.

"У момент, коли він пропонував "цукерки", мене на відео не було. Я передав камеру колезі і займався іншими речами, пов'язаними із ситуацією. Але знову ж таки – я не можу коментувати щодо пана Трухіна та події, що сталася", – сказав він.

Монастирський усе знав за 7 хвилин

За словами поліцейського, усі відеозаписи з камер патрульні під кінець зміни завантажують у базу і надалі не мають доступу до них.

"Є окремі відділи, що займаються цією ситуацією, і за наказом 1026, що знаходиться в поліції, надалі вона переходить під керівництво відповідної особи. І тільки вона має право, на замовлення, на відповідний лист, передавати або пересилати (відео) під особистий підпис або з позначкою в журналі", – повідомив Петрик.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, на думку патрульного, знав про ДТП за участю Трухіна за 7-10 хвилин.

[ + – ] Трухін хотів телефонувати Монастирському після ДТП Фото: Апостроф

"Приїжджаючи на місце, я обговорюю цю інформацію зі своїм командиром батальйону. Командир батальйону передає її командиру управління та командиру полку. Окремо ця інформація йде через оперативне місто, по Дарницькому управлінню, бо це мій район. І всі ці починають передавати цю інформацію своїм керівникам. Я не думаю, що охоплення цією інформацією було таким, що про неї знали 5 осіб. Про неї знала практично вся поліція, усі керівники", — розповів він.

Нагадаємо, що в патрульній поліції говорили про видалення відео з місця аварії за участю Трухіна, оскільки закінчився 3-денний термін зберігання запису.

Поліцейські на допиті в ДБР не підтвердили інформацію про пропозицію хабара від Трухіна.

Сам нардеп заявляв про готовність нести відповідальність за вчинки та відмовитися від депутатського мандату, якщо цього вимагатиме ситуація та його колеги з політсили.

Зазначимо, що в аварії за участю Трухіна постраждали шестеро людей, серед них – двоє неповнолітніх, голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.