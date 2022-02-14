"Войск недостаточно": Арахамия сомневается, что РФ осуществит полномасштабное вторжение

Глава фракции "Слуга народа" также заверил, что Украина не будет выходить из Минских соглашений, поскольку тогда с России снимут все санкции.

Количество военных, которых Россия сконцентрировала на украинской границе, недостаточно для осуществления полномасштабного вторжения в нашу страну. Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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По его словам, у украинцев нет поводов для паники, несмотря на все заявления СМИ и западных стран.

Разведка и спецслужбы докладывают, что на сегодняшний день Россия сконцентрировала возле границ Украины 127 тысяч своих военнослужащих, которых недостаточно для осуществления полномасштабной военной интервенции.

Давид Арахамия напомнил, что в 2020 году в приграничных с нашей страной районах насчитывалось 220 тысяч российских солдат.

"Хочу, чтобы все успокоились и занимались своей нормальной жизнью. Это не означает, что не существует никакой угрозы. Но сегодня нет такого уровня угрозы, который нам пытаются показать", — продолжил глава фракции.

Комментируя выполнение Минских соглашений, Давид Арахамия отметил, что Украина и Россия не могут достигнуть консенсуса из-за одного пункта. Киев настаивает на первоначальном выполнении компонента безопасности, согласно которому ВСУ сперва берут под контроль границу с, после чего будут реализованы политические процедуры.

Журналистка попросила Давида Арахамию прокомментировать слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о создании законопроекта об особом статусе Донбассе и проведении местных выборов в ОРДЛО.

"Мы не против разрабатывать законопроекты, которые там указаны (в Минских соглашениях — ред.). Главное — какое содержание законопроектов и в каком порядке мы будем это делать. Мы никогда не отрицали, что не будем разрабатывать какие-то документы. Если та очередность, которая устраивает Украину, тогда мы будем двигаться вперед", — продолжил нардеп.

Глава фракции "Слуга народа" также отметил, что если Киев выйдет из Минских соглашений — с России снимут все санкции, кроме тех, которые были введены за оккупацию Крыма.

Подытоживая, Давид Арахамия выразил сомнение относительно того, что Государственная дума РФ рассмотрит постановления к президенту Владимиру Путину о признании ОРДЛО.

"Голосования не будет. Это будет означать, что Россия выходит из Минских соглашений. Это одна из попыток давить на Украину, чтобы наша позиция изменилась", — подытожил парламентарий.

[ + – ] Войск РФ на границе недостаточно для полномасштабного вторжения в Украину, - Арахамия

Отметим, 14 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупреждал, что Россия может вторгнуться в Украину в ближайшие 48 часов. По его словам, у Владимира Путина еще есть шанс отойти от "края пропасти" и не начинать новую войну.

На фоне возможного вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. По словам главы государства, наша страна достаточно подготовлена к военной интервенции со стороны России, а бойцы ВСУ оснащены современным вооружением для отражения агрессии.