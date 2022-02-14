"Військ недостатньо": Арахамія сумнівається, що РФ здійснить повномасштабне вторгнення

Глава фракції "Слуга народу" також запевнив, що Україна не виходитиме з Мінських угод, оскільки тоді з Росії знімуть усі санкції.

Кількість військових, яких Росія сконцентрувала на українському кордоні, є недостатньою для здійснення повномасштабного вторгнення в нашу країну. Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

За його словами, українці не мають приводів для паніки, незважаючи на всі заяви ЗМІ та західних країн.

Розвідка та спецслужби повідомляють, що нині Росія сконцентрувала біля кордонів України 127 тисяч своїх військовослужбовців, яких замало для здійснення повномасштабної військової інтервенції.

Давид Арахамія нагадав, що у 2020 році у прикордонних з нашою країною районах налічувалося 220 тисяч російських солдатів.

"Хочу, щоб усі заспокоїлися та займалися своїм нормальним життям. Це не означає, що не існує жодної загрози. Але сьогодні немає такого рівня загрози, який нам намагаються показати", — продовжив голова фракції.

Коментуючи виконання Мінських угод, Давид Арахамія зазначив, що Україна та Росія не можуть досягти консенсусу через один пункт. Київ наполягає на початковому виконанні компонента безпеки, згідно з яким ЗСУ спочатку беруть під контроль кордон, після чого будуть реалізовані політичні процедури.

Журналістка попросила Давида Арахамію прокоментувати слова канцлера ФРН Олафа Шольца про створення законопроєкту про особливий статус Донбасу та проведення місцевих виборів до ОРДЛО.

"Ми не проти розробляти законопроєкти, які там зазначені (у Мінських угодах — ред.). Головне — який зміст законопроєктів і в якому порядку ми це робитимемо. Ми ніколи не заперечували, що не розроблятимемо якихось документів. Якщо це та черговість, яка влаштовує Україну, тоді ми рухатимемося вперед", — продовжив нардеп.

Глава фракції "Слуга народу" також зазначив, що якщо Київ вийде з Мінських угод — з Росії знімуть усі санкції, крім тих, що були введені за окупацію Криму.

Підсумовуючи, Давид Арахамія висловив сумнів щодо того, що Державна дума РФ розгляне постанови до президента Володимира Путіна про визнання ОРДЛО.

"Голосування не буде. Це означатиме, що Росія виходить із Мінських угод. Це одна зі спроб тиснути на Україну, щоб наша позиція змінилася", — підсумував парламентарій.

[ + – ] Військ РФ на кордоні недостатньо для повномасштабного вторгнення в Україну, — Арахамія

Зазначимо, 14 лютого прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон попереджав, що Росія може вторгнутися до України протягом найближчих 48 годин. За його словами, Володимир Путін ще має шанс відійти від "краю прірви" і не розпочинати нову війну.

На тлі можливого вторгнення РФ в Україну президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців. За словами глави держави, наша країна є достатньо підготовленою до військової інтервенції з боку Росії, а бійці ЗСУ оснащені сучасним озброєнням для відбиття агресії.