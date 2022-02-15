Нардепа Трухина встречал под Радой баннер с цитатой "давай я тихонько в лес уйду" (фото)
Нардеп прибыл на заседание Верховной Рады в хорошем настроении, сообщают журналисты. В Офисе президента на заседании фракции "Слуга народа" 14 февраля ДТП с его участием не обсуждали.
Народного депутата Александра Трухина, угодившего в скандал с ДТП под Киевом, встречали под зданием Верховной Рады с портретом. Об этом сообщил корреспондент Фокуса.
Картонный баннер с фигурой нардепа выставили на спуске улицы Грушевского.
Авторы идеи добавили к портрету табличку с фразой "давай я тихонько в лес уйду – и все". Это высказывание политика из видео расследования журналистов "Украинской правды" о ДТП с его участием.
Издание Telegraf пишет, что 15 февраля Трухин прибыл на очередное заседание Верховной Рады в хорошем настроении.
Собеседники LB.ua во фракции "Слуга народа" рассказали, что Трухин был 14 февраля на заседании фракции с участием президента Украины Владимира Зеленского.
Один из нардепов сказал, что вопрос по скандальному видео о ДТП с Трухиным не поднимали.
"Хотя депутаты реагировали на него по-разному. Единицы с ним говорили", — сообщил источник.
Что происходит под Радой?
Корреспондент Фокуса заметил под парламентом большое количество правоохранителей.
Их разместили по периметру здания на площади перед Радой, они будут обеспечивать порядок во время сегодняшнего заседания.
ДТП с участием Трухина
Напомним, что в дорожной аварии с участием Трухина пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень.
Трухин говорил, что о готовности отказаться от мандата нардепа, если этого потребует ситуация и его коллеги по политсиле.
Полицейский Сергей Петрик, который оказался на месте ДТП на Бориспольской трассе один из первых, заявил, что не видел сумку, в которой якобы "было 150 тысяч" от Трухина.