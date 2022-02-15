Нардепа Трухина встречал под Радой баннер с цитатой "давай я тихонько в лес уйду" (фото)

Нардеп прибыл на заседание Верховной Рады в хорошем настроении, сообщают журналисты. В Офисе президента на заседании фракции "Слуга народа" 14 февраля ДТП с его участием не обсуждали.

Народного депутата Александра Трухина, угодившего в скандал с ДТП под Киевом, встречали под зданием Верховной Рады с портретом. Об этом сообщил корреспондент Фокуса.

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Картонный баннер с фигурой нардепа выставили на спуске улицы Грушевского.

Авторы идеи добавили к портрету табличку с фразой "давай я тихонько в лес уйду – и все". Это высказывание политика из видео расследования журналистов "Украинской правды" о ДТП с его участием.

Издание Telegraf пишет, что 15 февраля Трухин прибыл на очередное заседание Верховной Рады в хорошем настроении.

Собеседники LB.ua во фракции "Слуга народа" рассказали, что Трухин был 14 февраля на заседании фракции с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Один из нардепов сказал, что вопрос по скандальному видео о ДТП с Трухиным не поднимали.

"Хотя депутаты реагировали на него по-разному. Единицы с ним говорили", — сообщил источник.

Что происходит под Радой?

Корреспондент Фокуса заметил под парламентом большое количество правоохранителей.

[ + – ] Полиция под Радой

Их разместили по периметру здания на площади перед Радой, они будут обеспечивать порядок во время сегодняшнего заседания.

ДТП с участием Трухина

Напомним, что в дорожной аварии с участием Трухина пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень.

Трухин говорил, что о готовности отказаться от мандата нардепа, если этого потребует ситуация и его коллеги по политсиле.

Полицейский Сергей Петрик, который оказался на месте ДТП на Бориспольской трассе один из первых, заявил, что не видел сумку, в которой якобы "было 150 тысяч" от Трухина.