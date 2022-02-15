Нардепа Трухіна зустрічав під Радою банер із цитатою "давай я тихенько в ліс піду" (фото)

Нардеп прибув на засідання Верховної Ради в гарному настрої, повідомляють журналісти. В Офісі президента на засіданні фракції "Слуга народу" 14 лютого ДТП за його участю не обговорювали.

Народного депутата Олександра Трухіна, який потрапив у скандал із ДТП під Києвом, зустрічали під будівлею Верховної Ради з портретом. Про це повідомив кореспондент Фокусу.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Картонний банер із фігурою нардепа виставили на узвозі вулиці Грушевського.

Автори ідеї додали до портрета табличку з фразою "давай я тихенько в ліс піду – і все". Це висловлювання політика з відео розслідування журналістів "Української правди" щодо ДТП за його участю.

Видання Telegraf пише, що 15 лютого Трухін прибув на чергове засідання Верховної Ради в гарному настрої.

Співрозмовники LB.ua у фракції "Слуга народу" розповіли, що Трухін був 14 лютого на засіданні фракції за участю президента України Володимира Зеленського.

Один із нардепів сказав, що питання щодо скандального відео про ДТП з Трухіним не порушували.

"Хоча депутати реагували на нього по-різному. Одиниці з ним говорили", — повідомило джерело.

Що відбувається під Радою?

Кореспондент Фокусу помітив під парламентом велику кількість правоохоронців.

[ + – ] Поліція під Радою

Їх розмістили на периметрі будівлі на площі перед Радою, вони забезпечуватимуть порядок під час сьогоднішнього засідання.

ДТП за участю Трухіна

Нагадаємо, що в дорожній аварії за участю Трухіна постраждали шестеро людей, у тому числі двоє неповнолітніх, голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

Трухін говорив, що про готовність відмовитися від мандата нардепа, якщо цього вимагатиме ситуація та його колеги з політсили.

Поліцейський Сергій Петрик, який опинився на місці ДТП на Бориспільській трасі одним із перших, заявив, що не бачив сумку, у якій нібито "було 150 тисяч" від Трухіна.