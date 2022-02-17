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Праздновали 8 часов: день рождения Коломойского посетили Дубинский, Фукс и Суркис, — УП

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Фото: pravda.com.ua | Коломойскому 13 февраля исполнилось 59 лет

Журналисты наблюдали прибытие из Киева в Днепр около 10 чартерных рейсов. Некоторых гостей развозили на джипах Lexus. Расследователи утверждают, что авто зарегистрированы на компанию, связанную с бизнесменом Александром Петровским по прозвищу "Нарик".

Более 50 человек приехали 13 февраля в культурный центр "Менора", чтобы отметить 59-й день рождения бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

Журналисты издания первым заметили прилет аэропорт "Днепр" на пассажирском самолете соучредителя проекта Monobank Олега Гороховского. Он вышел через общий терминал.

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Гороховский является соучредителем Monobank

День рождения Коломойского отмечали 8 часов, сообщила УП.

Среди гостей журналисты заметили Евгения Геллера, экс-нардепа и бизнес-партнера Коломойского. Поздравить бизнесмена приехали оказавшийся под санкциями Украины бизнесмен Павел Фукс, бизнес-партнер Тимур Миндич, президент футбольного клуба "Динамо Киев" Игорь Суркис, глава правления нефтегазовой компании "Укрнефтебурение" Михаил Бакуненко и представители неформальной группы "Приват".

Видео расследования "Украинской правды"

Собеседники УП говорят, что Петровский был на празднике. Гостей развлекали певцы Потап и Настя Каменских, но видео их прилета удалила охрана Петровского с телефона оператора издания, говорится в материале.

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Петровский был на празднике

Нападение на журналистов в аэропорту "Днепр"

В начале материала о нападении охранников на оператора УП Ярослава Бондаренко. Он решил заснять гостей, которые прилетели чартерным рейсом из Киева. Водитель съемочной группы решил ему помочь и тоже пострадал.

Нападавшие представились охраной аэропорта.

"Здесь стратегический объект, снимать нельзя, а вы снимаете", – говорит один их охранников.

Другой мужчина предложил журналистам выключить камеру и "отойти поговорить".

Пассажиры чартера в это время покидали аэропорт на двух внедорожниках Lexus, обе машины, по сведениям журналистов, зарегистрированы на компанию, связанную с бизнесменом Александром Петровским по прозвищу "Нарик".

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Из аэропорта "Днепр" на двух внедорожниках Lexus

Всего из Киева в Днепр прилетели около 10 чартеров. В 16:20 VIP-терминал покинули 6 авто, среди них была Toyota Land Cruiser, которой пользуется нардеп, бывший член фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Журналисты позже заметили политика в культурном центре "Менора", где состоялся праздник.

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Культурный центр "Менора" в Днепре

В конце расследования журналисты опубликовали видео с нагрудной камеры одного из патрульных, который появился на месте нападения на группу.

"По нашей информации, это видео есть у следствия. На нем есть доказательства, кто именно прилетел, и кого охраняли нападавшие на журналистов. На видео хорошо видно Петровского и слышно как полицейские не защищают оператора УП от нападений и бездействуют, когда охрана по приказу бизнесмена продолжает его удерживать", – говорится в расследовании.

Напомним, что глава Нацполиции Украины Игорь Клименко обещал 17 февраля представить результаты работы полиции по делу о нападении на журналистов УП.

В недавнем интервью УП Коломойский описывал преимущества закона против олигархов и одобрил идею выдвинуть Владимира Зеленского на второй президентский срок.