Святкували 8 годин: день народження Коломойського відвідали Дубінський, Фукс та Суркіс — УП
Журналісти спостерігали прибуття з Києва до Дніпра близько 10 чартерних рейсів. Деяких гостей розвозили на позашляховиках Lexus. Розслідувачі стверджують, що авто зареєстровані на компанію, пов'язану з бізнесменом Олександром Петровським на прізвисько "Нарік".
Понад 50 людей приїхали 13 лютого до культурного центру "Менора", щоб відзначити 59-й день народження бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це йдеться в розслідуванні "Української правди".
Журналісти видання першим помітили приліт до аеропорту "Дніпро" на пасажирському літаку співзасновника проєкту Monobank Олега Гороховського. Він вийшов через загальний термінал.
День народження Коломойського відзначали вісім годин, повідомила УП.
Серед гостей журналісти помітили Євгена Геллера, екснардепа та бізнес-партнера Коломойського. Привітати бізнесмена приїхали бізнесмен Павло Фукс, бізнес-партнер Тимур Міндіч, президент футбольного клубу "Динамо Київ" Ігор Суркіс, голова правління нафтогазової компанії "Укрнафтобуріння" Михайло Бакуненко і представники неформальної групи "Приват", який опинився під санкціями України.
Співрозмовники УП кажуть, що Петровський був на святі. Гостей розважали співаки Потап та Настя Каменських, але відео їхнього прильоту видалила охорона Петровського з телефону оператора видання, йдеться у матеріалі.
Напад на журналістів в аеропорту "Дніпро"
На початку матеріалу про напад охоронців на оператора УП Ярослава Бондаренка. Він вирішив зняти гостей, які прилетіли чартерним рейсом із Києва. Водій знімальної групи вирішив допомогти і теж постраждав.
Нападники представилися охороною аеропорту.
"Тут стратегічний об'єкт, знімати не можна, а ви знімаєте", – каже один із охоронців.
Інший чоловік запропонував журналістам вимкнути камеру та "відійти поговорити".
Пасажири чартеру покидали аеропорт на двох позашляховиках Lexus, обидві машини, за даними журналістів, зареєстровані на компанію, пов'язану з бізнесменом Олександром Петровським на прізвисько "Нарік".
Загалом із Києва до Дніпра прилетіли близько 10 чартерів. О 16:20 VIP-термінал залишили 6 авто, серед них Toyota Land Cruiser, якою користується нардеп, колишній член фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.
Журналісти пізніше помітили політика в культурному центрі "Менора", де відбулося свято.
Наприкінці розслідування журналісти опублікували відео із нагрудної камери одного з патрульних, який з'явився на місці нападу на групу.
"За нашою інформацією, це відео має слідство. На ньому є докази, хто саме прилетів, і кого охороняли нападники на журналістів. На відео добре видно Петровського і чутно, як поліцейські не захищають оператора УП від нападів і не діють, коли охорона за наказом бізнесмена продовжує його утримувати", – йдеться в розслідуванні.
Нагадаємо, що голова Нацполіції України Ігор Клименко обіцяв 17 лютого подати результати роботи поліції у справі про напад на журналістів УП.
У недавньому інтерв'ю УП Коломойський описував переваги закону проти олігархів та схвалив ідею висунути Володимира Зеленського на другий президентський термін.