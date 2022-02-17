Святкували 8 годин: день народження Коломойського відвідали Дубінський, Фукс та Суркіс — УП

Журналісти спостерігали прибуття з Києва до Дніпра близько 10 чартерних рейсів. Деяких гостей розвозили на позашляховиках Lexus. Розслідувачі стверджують, що авто зареєстровані на компанію, пов'язану з бізнесменом Олександром Петровським на прізвисько "Нарік".

Понад 50 людей приїхали 13 лютого до культурного центру "Менора", щоб відзначити 59-й день народження бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це йдеться в розслідуванні "Української правди".

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Журналісти видання першим помітили приліт до аеропорту "Дніпро" на пасажирському літаку співзасновника проєкту Monobank Олега Гороховського. Він вийшов через загальний термінал.

[ + – ] Гороховський є співзасновником Monobank

День народження Коломойського відзначали вісім годин, повідомила УП.

Серед гостей журналісти помітили Євгена Геллера, екснардепа та бізнес-партнера Коломойського. Привітати бізнесмена приїхали бізнесмен Павло Фукс, бізнес-партнер Тимур Міндіч, президент футбольного клубу "Динамо Київ" Ігор Суркіс, голова правління нафтогазової компанії "Укрнафтобуріння" Михайло Бакуненко і представники неформальної групи "Приват", який опинився під санкціями України.

[ + – ] Відеорозслідування "Української правди"

Співрозмовники УП кажуть, що Петровський був на святі. Гостей розважали співаки Потап та Настя Каменських, але відео їхнього прильоту видалила охорона Петровського з телефону оператора видання, йдеться у матеріалі.

[ + – ] Петровський був на святі

Напад на журналістів в аеропорту "Дніпро"

На початку матеріалу про напад охоронців на оператора УП Ярослава Бондаренка. Він вирішив зняти гостей, які прилетіли чартерним рейсом із Києва. Водій знімальної групи вирішив допомогти і теж постраждав.

Нападники представилися охороною аеропорту.

"Тут стратегічний об'єкт, знімати не можна, а ви знімаєте", – каже один із охоронців.

Інший чоловік запропонував журналістам вимкнути камеру та "відійти поговорити".

Пасажири чартеру покидали аеропорт на двох позашляховиках Lexus, обидві машини, за даними журналістів, зареєстровані на компанію, пов'язану з бізнесменом Олександром Петровським на прізвисько "Нарік".

[ + – ] Пасажири чартеру покидали аеропорт на двох позашляховиках Lexus

Загалом із Києва до Дніпра прилетіли близько 10 чартерів. О 16:20 VIP-термінал залишили 6 авто, серед них Toyota Land Cruiser, якою користується нардеп, колишній член фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

Журналісти пізніше помітили політика в культурному центрі "Менора", де відбулося свято.

[ + – ] Культурний центр "Менора" у Дніпрі

Наприкінці розслідування журналісти опублікували відео із нагрудної камери одного з патрульних, який з'явився на місці нападу на групу.

"За нашою інформацією, це відео має слідство. На ньому є докази, хто саме прилетів, і кого охороняли нападники на журналістів. На відео добре видно Петровського і чутно, як поліцейські не захищають оператора УП від нападів і не діють, коли охорона за наказом бізнесмена продовжує його утримувати", – йдеться в розслідуванні.

Нагадаємо, що голова Нацполіції України Ігор Клименко обіцяв 17 лютого подати результати роботи поліції у справі про напад на журналістів УП.

У недавньому інтерв'ю УП Коломойський описував переваги закону проти олігархів та схвалив ідею висунути Володимира Зеленського на другий президентський термін.