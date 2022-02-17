Паника в зарубежных СМИ на счет вторжения РФ имеет плюсы и минусы для Украины, - Резников

Негативным последствием информатак на Россию являются колебания в украинской экономике, говорит министр.

Информационная война против России, которую ведут зарубежные СМИ, имеет плюсы и минусы для Украины, заявил глава Минобороны Алексей Резников для РБК-Украина.

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Чиновник признал: паника в иностранных СМИ о скором российском вторжении сдерживает агрессора и побуждает союзников активно помогать Киеву.

"Мы стали получать потрясающие пакеты и объемы помощи, денежной, политической, экономической и, самое важное, из военно-технической части – это вооружение и боеприпасы. Мы получаем то, о чем раньше и мечтать не могли", — сообщил Резников.

Однако информатака на Россию имеет и негативные последствия для Украины — к этому чувствительны финансовые рынки. Правительству приходится удерживать курс гривны и объяснять обществу, что с экономикой все хорошо, как и в области энергетики.

Резников заявил, что информпространство сейчас больше всего нуждается в балансе. Если Россия таки отведет свои войска от границ, накал начнет снижаться, в том числе в западных СМИ. После этого нужно будет перейти к политико-дипломатическому общению и пытаться договариваться.

Напомним, американские СМИ назвали новую дату вторжения России в Украину — 20 февраля или позже.

Предыдущий прогноз о нападении РФ был на 16 февраля три часа ночи, о чем писали The Sun и Mirror.

Отметим, что курс рубля и гривны по отношению к доллару утром 17 февраля начал резко падать на фоне новостей про обострение военной ситуации на Донбассе.