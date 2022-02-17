Паніка в закордонних ЗМІ на рахунок вторгнення РФ має плюси та мінуси для України, — Резніков

Негативним наслідком інформатак на Росію є коливання в українській економіці, каже міністр.

Інформаційна війна проти Росії, яку ведуть закордонні ЗМІ, має плюси та мінуси для України, заявив голова Міноборони Олексій Резніков для РБК-Україна.

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Чиновник визнав: паніка в іноземних ЗМІ про швидке російське вторгнення стримує агресора та спонукає союзників активно допомагати Києву.

"Ми стали отримувати чудові пакети й обсяги допомоги, грошової, політичної, економічної і, найважливіше, з військово-технічної частини – це озброєння та боєприпаси. Ми отримуємо те, про що раніше й мріяти не могли", — повідомив Резніков.

Проте інформатака на Росію має й негативні наслідки для України — щодо цього чутливі фінансові ринки. Уряду доводиться утримувати курс гривні та пояснювати суспільству, що з економікою все добре, як і в галузі енергетики.

Резніков заявив, що інформпростір зараз найбільше потребує балансу. Якщо Росія таки відведе свої війська від кордонів, напруження почне знижуватися, зокрема, у західних ЗМІ. Після цього потрібно буде перейти до політико-дипломатичного спілкування та намагатися домовлятися.

Нагадаємо, американські ЗМІ назвали нову дату вторгнення Росії в Україну — 20 лютого або пізніше.

Попередній прогноз про напад РФ був на 16 лютого о третій годині ночі, про що писали The Sun і Mirror.

Зазначимо, що курс рубля та гривні до долара вранці 17 лютого почав різко падати на тлі новин про загострення військової ситуації на Донбасі.