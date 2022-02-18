Верховный Суд постановил расторгнуть контракт Витренко с "Нафтогазом"

Верховный Суд Украины опроверг доводы судов первой и второй инстанций о том, что до работы в "Нафтогазе" Витренко управлял Минэнерго лишь 4 месяца.

Верховный Суд Украины (ВСУ) признал действительным решение Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) о разрыве контракта с главой правления "Нафтогаза" Юрием Витренко. Об этом сказано в судебном постановлении.

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Суды первой и второй инстанций до этого решения принимали иск Витренко, так как до занятия поста главы компании он управлял Минэнерго лишь 4 месяца. Судьи не усматривали в этом конфликт интересов.

ВСУ опроверг такие доводы и пояснил, что реальный конфликт интересов по законодательству – это противоречие между частным интересом лица и его служебными полномочиями, влияющее на объективные решения должностного лица.

[ + – ] Витренко был и.о. министра энергетики Украины Фото: bzns.media

При выявлении нарушения требований закона о предотвращении коррупции НАПК вносит главе учреждения предписание об устранении нарушений и оно обязательно к выполнению. Одно из таких предписаний Витренко обжаловал в суде.

Судьи Верховного Суда постановили отменить обжалованные судебные постановления и по делу Витренко отказать в удовлетворении заявления о принятии мер обеспечения иска.

ВСУ подчеркнуло, что набсовет "Нафтогаза" – это орган, имеющий необходимые полномочия для устранения нарушений.

[ + – ] Акционером "Нафтогаза" является Кабмин Фото: delo.ua

Отметим, что сейчас в компании нет набсовета, его полномочия выполняет акционер "Нафтогаза" – правительство Украины.

Напомним, что глава НАПК Александр Новиков 15 июля 2021 года издал распоряжение о незаконности назначения Витренко на должность главы "Нафтогаза". Он утверждал, что контракт нужно отменить по причине его незаконности.

Новиков напоминал, что будучи на посту заместителя и и.о. министра энергетики Украины с 21 декабря 2020-го до 28 апреля 2021 года Витренко системно участвовал в подготовке решений по "Нафтогазу".

Фокус ранее писал о назначении Витренко на должность главы правления "Нафтогаза" 28 апреля 2021 года по решению Кабмина. До этого пост главы компании занимал Андрей Коболев.

Отметим, что Витренко занимал должность исполнительного директора "Нафтогаза", в мае 2020 года его уволили с этой должности. Витренко говорил, что этому способствовал подготовленный его командой анализ возможности предъявить новые иски к российскому газовому монополисту "Газпром" на 17 млрд долларов.