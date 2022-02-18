Верховний Суд ухвалив рішення розірвати контракт Вітренко з "Нафтогазом"

Верховний Суд України спростував доводи судів першої та другої інстанцій про те, що до роботи в "Нафтогазі" Вітренко керував Міненерго лише 4 місяці.

Верховний Суд України (ВСУ) визнав дійсним рішення Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про розірвання контракту з головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком. Про це йдеться в судовій постанові.

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Суди першої та другої інстанцій до цього рішення приймали позов Вітренка, оскільки до посади голови компанії він керував Міненерго лише 4 місяці. Судді не вбачали в цьому конфлікту інтересів.

ВСУ спростував такі доводи та пояснив, що справжній конфлікт інтересів за законодавством – це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими повноваженнями, що впливає на об'єктивні рішення посадової особи.

[ + – ] Вітренко був в.о. міністра енергетики України Фото: bzns.media

Виявивши порушення вимог закону про запобігання корупції, НАЗК вносить голові установи припис щодо усунення порушень, обов'язковий до виконання. Один із таких приписів Вітренко оскаржив у суді.

Судді Верховного Суду постановили скасувати оскаржені судові постанови та у справі Вітренко відмовити задовольнити заяву про вжиття заходів забезпечення позову.

ВСУ наголосив, що наглядова рада "Нафтогазу" – це орган, який має необхідні повноваження для усунення порушень.

[ + – ] Акціонером "Нафтогазу" є Кабмін Фото: delo.ua

Зазначимо, що зараз у компанії немає наглядової ради, її повноваження виконує акціонер "Нафтогазу" — уряд України.

Нагадаємо, що голова НАЗК Олександр Новіков 15 липня 2021 року видав розпорядження про незаконність призначення Вітренка на посаду голови "Нафтогазу". Він стверджував, що контракт треба скасувати через його незаконність.

Новіков нагадував, що бувши на посаді заступника та в.о. міністра енергетики України з 21 грудня 2020-го до 28 квітня 2021 року, Вітренко брав участь у підготовці рішень щодо "Нафтогазу".

Фокус раніше писав про призначення Вітренко на посаду голови правління "Нафтогазу" 28 квітня 2021 року за рішенням Кабміну. До цього посаду голови компанії обіймав Андрій Коболєв.

Зазначимо, що Вітренко обіймав посаду виконавчого директора "Нафтогазу", в травні 2020 року його звільнили з цієї посади. Вітренко говорив, що цьому сприяв підготовлений його командою аналіз можливості подати нові позови до російського газового монополіста "Газпром" на 17 млрд доларів.