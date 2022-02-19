"Бросок мангуста": в сети высмеяли мемами операцию России против Украины

Пользователей соцсетей рассмешило название папки, из которой было загружено видео об эвакуации жителей ОРДЛО, объявленную руководителем "ЛНР".

Руководители так называемых "ЛДНР" рассекретили операцию России против Украины, которую назвали "Бросок мангуста". Название породило множество мемов в социальных сетях, Фокус собрал их в отдельном материале.

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18 февраля глава "ДНР" Денис Пушилин и руководитель "ЛНР" Леонид Пасечник объявили об эвакуации жителей Донбасса в Россию, выпустив соответствующие видеообращения. Вскоре появилась информация, что ролики были записаны 16 февраля, в метаданных ролика Пасечника также указано название папки, из которой его загрузили: "Бросок мангуста". Так обычно называют ложные выпады, которые это животное совершает, чтобы спровоцировать змею на бросок. Программист Алексей Протас подтвердил Фокусу, что та папка действительно называлась "Бросок мангуста".

Многих пользователей социальных сетей насмешило название предполагаемой операции РФ. Некоторые люди пришли к выводу, что "Бросок мангуста" звучит слишком комично, а потому совсем не угрожающе. Кто-то отметил, что название звучит в стиле комиссара Жибера, персонажа серии фильмов "Такси", придумавший такие операции, как "Ниндзя", "Мафия" и "Белый снег".

Некоторые же пользователи связали "бросок мангуста" с произошедшей накануне дракой журналиста Юрия Бутусова и народного депутата от "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича. Последний получил несколько заметных царапин на лице, будто от когтей животного.

[ + – ] Операция "Бросок мангуста" родила волну мемов в социальных сетях

[ + – ] Операция "Бросок мангуста" родила волну мемов в социальных сетях

18 февраля Юрий Бутусов и Нестор Шуфрич подрались в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". После словесной перепалки гостей программы пришлось разнимать другим участникам и работникам студии, нардеп на время покинул студию, однако вернулся, чтобы продолжить диалог.

19 февраля появился документ о всеобщей мобилизации боевиков "Л/ДНР". Из ОРДЛО запретили выезжать совершеннолетним мужчинам до 55 лет, но позволили изымать транспорт и имущество у местных предприятий.