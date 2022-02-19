"Кидок мангуста": у мережі висміяли мемами операцію Росії проти України

Користувачів соцмереж розсмішила назва папки, з якої було завантажено відео про евакуацію жителів ОРДЛО, оголошену керівником ЛНР.

Керівники так званих "ЛДНР" розсекретили операцію Росії проти України, яку назвали "Кидок мангуста". Назва породила безліч мемов у соціальних мережах, Фокус зібрав їх у окремому матеріалі.

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18 лютого голова "ДНР" Денис Пушилін та керівник "ЛНР" Леонід Пасічник оголосили про евакуацію жителів Донбасу до Росії, випустивши відповідні відеозвернення. Незабаром з'явилася інформація, що ролики були записані 16 лютого, у метаданих ролика Пасічника також зазначено назву папки, з якої його завантажили: "Кидок мангуста". Так зазвичай називають помилкові випади, які ця тварина робить, щоб спровокувати змію на кидок. Програміст Олексій Протас підтвердив Фокусу, що та папка дійсно називалася "Кидок мангуста".

Багато користувачів соціальних мереж насмішило назву передбачуваної операції РФ. Деякі люди дійшли висновку, що "Кидок мангуста" звучить надто комічно, а тому зовсім не загрожує. Хтось зазначив, що назва звучить у стилі комісара Жібера, персонажа серії фільмів "Таксі", який вигадав такі операції, як "Ніндзя", "Мафія" та "Білий сніг".

Деякі ж користувачі пов'язали "кидок мангуста" з бійкою журналіста Юрія Бутусова і народного депутата від "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича, що відбулася напередодні. Останній отримав кілька помітних подряпин на обличчі, наче від пазурів тварини.

[ + – ] Операція "Кидок мангуста" народила хвилю мемов у соціальних мережах

[ + – ] Операція "Кидок мангуста" народила хвилю мемов у соціальних мережах

18 лютого Юрій Бутусов та Нестор Шуфрич побилися в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Після словесної суперечки гостей програми довелося рознімати іншим учасникам та працівникам студії, нардеп на якийсь час покинув студію, проте повернувся, щоб продовжити діалог.

19 лютого з'явився документ про загальну мобілізацію бойовиків "Л/ДНР". З ОРДЛО заборонили виїжджати повнолітнім чоловікам до 55 років, але дозволили вилучати транспорт та майно у місцевих підприємств.