"Вывозил имущество": полиция оцепила дом Медведчука (фото)

По информации журналистов, сейчас возле дома находится около трех десятков правоохранителей — они обыскивают автомобили с фонариками. Сообщается, что из дома политика якобы выносили бронежилеты и оружие.

У дома Виктора Медведчука в Киеве прямо сейчас — около 30 человек охраны и полиции. Полиция перекрыла одну из близлежащих улиц возле имения Медведчука – обыскивает автомобили с фонариками. На вопросы журналистов не отвечает, сообщает Cлiдство.Info.

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По собственным данным журналистов, несколько автомобилей и автобусов приехали для того, чтобы вывезти из дома Медведчука имущество. В частности, из дома выносили бронежилеты и оружие, но об этом узнало ГБР, и по этой причине несколько полицейских экипажей приехали разбираться на место.

Именно по этому адресу должен находиться Виктор Медведчук, который в настоящий момент пребывает под домашним арестом. На вопросы журналистов правоохранители не отвечают.

Что произойдет дальше, станет известно по ходу развития событий. О том, что полиция окружила дом Медведчука, сообщил в своем Telegram Вадим Рабинович.

Ранее Фокус сообщал, что женщина, похожая на Оксану Марченко, супругу Виктора Медведчука, выехала через пункт пропуска в Черниговской области из Украины в Беларусь на автомобиле. Ее сопровождало несколько мужчин.

Виктор Медведчук был арестован Печерским судом Киева 2 ноября 2021 года по обвинению в государственной измене и в разграблении национальных ресурсов в Черном море. Ему грозит 15 лет тюрьмы. Медведчук находится под домашним арестом у себя дома.

Впоследствии, СНБО ввел санкции против трех компаний, которым принадлежали самолеты Медведчука.

Виктор Медведчук вместе с экс-президентом Украины Петром Порошенко обвиняются также в незаконных поставках угля из ОРДЛО.