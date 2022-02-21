"Вивозив майно": поліція оточила будинок Медведчука (фото)

За інформацією журналістів, зараз біля будинку перебуває майже три десятки правоохоронців — вони обшукують автомобілі з ліхтариками. Повідомляється, що з будинку політика нібито виносили бронежилети та зброю.

Біля будинку Віктора Медведчука в Києві прямо зараз — майже 30 осіб охорони та поліції. Поліція перекрила одну з довколишніх вулиць біля маєтку Медведчука — обшукує автомобілі з ліхтариками. На запитання журналістів не відповідає, повідомляє Cлiдство.Info.

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За власними даними журналістів, кілька автомобілів та автобусів приїхали для того, щоб вивезти з дому Медведчука майно. Зокрема, з будинку виносили бронежилети та зброю, але про це дізналося ДБР, і з цієї причини кілька поліцейських екіпажів приїхали розбиратися на місце.

Саме за цією адресою має бути Віктор Медведчук, який зараз перебуває під домашнім арештом. На запитання журналістів правоохоронці не відповідають.

Що станеться далі, стане відомо в процесі розвитку подій. Про те, що поліція оточила будинок Медведчука, повідомив у своєму Telegram Вадим Рабінович.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка, схожа на Оксану Марченко, дружину Віктора Медведчука, виїхала через пункт пропуску на Чернігівщині з України в Білорусь на автомобілі. Її супроводжували кілька чоловіків.

Віктора Медведчука було заарештовано Печерським судом Києва 2 листопада 2021 року за звинуваченням у державній зраді та в розграбуванні національних ресурсів у Чорному морі. Йому загрожує 15 років ув'язнення. Медведчук перебуває під домашнім арештом у себе вдома.

Згодом РНБО ввела санкції проти трьох компаній, яким належали літаки Медведчука.

Віктора Медведчука разом з експрезидентом України Петром Порошенком звинувачують також у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО.