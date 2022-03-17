Россия могла начать Третью мировую войну, когда вторглась в Украину, – Зеленский

Результат войны с РФ ставит на карту существование цивилизации, заявил президент. Разрушенные артиллерией украинские города, по его словам, захватчик до сих пор не покорил.

Решение России вторгнуться в Украину открыло путь к началу третьей мировой войны. Такое мнение выразил в интервью американскому каналу NBC News президент Украины Владимир Зеленский.

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"Никто не знает. Возможно, третья мировая война уже началась. И какова будет вероятность (начала) этой войны, если Украина падет? Очень сложно сказать", — заявил он.

[ + – ] Украинский народ непобедим, заявил Зеленский

Никто не мог предсказать 80 лет назад начало Второй мировой войны, спрогнозировать масштабы трагедии и как она закончится, продолжил президент.

Исход войны Украины с РФ "ставит на карту всю цивилизацию", заметил Зеленский.

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"Украинский народ непобедим. Войска РФ могут оккупировать все города, включая Киев, но не могут отнять у украинцев достоинство и любовь к стране. Даже те населенные пункты, которые были разрушены дотла русской артиллерией, остались непокоренными", – заключил президент.

Напомним, что президент США Джо Байден 11 марта говорил, что столкновение России с блоком НАТО приведет к Третьей мировой войне.

Литовский Сейм 17 марта выступил единогласно за установление над Украиной беспилотной зоны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил о невозможности закрывать небо над Украиной, поскольку это приведет к открытому конфликту с РФ.