Росія могла розпочати Третю світову війну, коли вторглася в Україну, – Зеленський

"Результат війни з РФ ставить на карту існування цивілізації", — заявив президент. Зруйновані артилерією українські міста, за його словами, загарбник досі не підкорив.

Рішення Росії вторгнутися в Україну відкрило шлях початку третьої світової війни. Таку думку в інтерв'ю американському каналу NBC News висловив президент України Володимир Зеленський.

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"Ніхто не знає. Можливо, третя світова війна вже почалася. І якою буде ймовірність (початку) цієї війни, якщо Україна впаде? Дуже складно сказати", — заявив він.

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Ніхто не міг передбачити 80 років тому початок Другої світової війни, спрогнозувати масштаби трагедії та як вона закінчиться, продовжив президент.

Зеленський зауважив, що результат війни України з РФ "ставить на карту всю цивілізацію".

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"Український народ непереможний. Війська РФ можуть окупувати всі міста, включаючи Київ, але не можуть відібрати в українців гідність і любов до країни. Навіть ті населені пункти, які були зруйновані вщент російською артилерією, залишилися непокореними", — підсумував президент.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден 11 березня говорив, що зіткнення Росії з блоком НАТО призведе до Третьої світової війни.

Литовський Сейм 17 березня виступив одноголосно за встановлення над Україною безпілотної зони.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив про неможливість закривати небо над Україною, оскільки це призведе до відкритого конфлікту з РФ.