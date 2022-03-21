Арахамия рассказал об очередном раунде переговоров между Украиной и РФ

По словам Давида Арахамии, делегация и рабочие группы коммуницируют весь день.

Переговоры украинской и российской делегаций 21 марта продолжались полтора часа, теперь действуют рабочие группы. Об этом 21 марта сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на комментарий члена переговорной делегации и главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

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"Встреча была уже. С 10:30 до 12:00 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день", — комментирует издание Давида Арахамию.

Более подробной информации о ходе очередного раунда переговоров пока нет. Также известно, что на уровне экспертных групп переговоры между Украиной и РФ проходят каждый день.

По мнению западных аналитиков, мирные переговоры для Кремля — не более чем уловка, чтобы выиграть время, укрепиться на занятых позициях и наладить снабжение. Некоторые считают это свидетельством того, что продвижение российской армии застопорилось и идет не по плану.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если переговоры с Путиным будут неудачными — это приведет к Третьей мировой войне. По словам гаранта, без переговоров двух президентов будет невозможно положить конец войне. При этом, советник главы МВД Денисенко ранее заявил, что в ближайшие несколько дней президент страны-агрессора не будет готов к переговорам. Вадим Денисенко также отметил, что Путин уже понимает свой проигрыш на информационном фронте, а в своем грядущем обращение к россиянам озвучит позицию "за мир", но продолжит нести бред про фашистов.