Арахамія розповів про черговий раунд переговорів між Україною та РФ

За словами Давида Арахамії, делегація та робочі групи комунікують весь день.

Переговори української та російської делегацій 21 березня тривали півтори години, тепер діють робочі групи. Про це 21 березня повідомляє видання "Українська правда", посилаючись на коментар члена переговорної делегації та голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

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"Зустріч була вже. З 10:30 до 12:00 була офіційна делегація. Далі знову пішли робочі групи. Сьогодні працюємо весь день", — коментує видання Давида Арахамію.

Докладнішої інформації про перебіг чергового раунду переговорів поки що немає. Також відомо, що на рівні експертних груп переговори між Україною та РФ відбуваються щодня.

На думку західних аналітиків, мирні переговори для Кремля — не більше, ніж хитрощі, щоб виграти час, зміцнитися на зайнятих позиціях і налагодити постачання. Дехто вважає це свідченням того, що просування російської армії застопорилося і йде не за планом.

20 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо переговори з Путіним будуть невдалими, це призведе до Третьої світової війни. За словами гаранта, без переговорів двох президентів неможливо буде покласти край війні. При цьому радник голови МВС Денисенко раніше заявив, що в найближчі кілька днів президент країни-агресора не буде готовий до переговорів. Вадим Денисенко також зазначив, що Путін уже розуміє свій програш на інформаційному фронті, а у своєму майбутньому зверненні до росіян озвучить позицію "за мир", але продовжить нести марення про фашистів.