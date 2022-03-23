Россия открыла финансовый фронт против Европы, – Подоляк

Советник главы ОП говорит о страхе российских элит перед санкциями Запада. Но еще сильнее они боятся действий ВСУ на фронте.

Российская политическая элита сильно боится санкций Запада и пытается отыскать асимметричные ответы. Такое мнение выразил в Telegram советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк.

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Еще больше власти России, по словам советника главы ОП, пугают эффективные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия открыла полноценный финансовый фронт против Европы после заявления президента Владимира Путина о полном отказе от долларов и евро и переводе расчетов за российский газ в рубли для потребителей в Европе.

"Это, по мнению РФ, явно спровоцирует некоторые операционные провалы в европейской энергосистеме и обеспечит ответное пророссийское давление на общественное мнение на фоне агрессии против Украины. Не факт, конечно", – заметил советник.

Такие действия он назвал вторым шагом к эскалации.

"Первый – прямые угрозы авиаударами или ударами крылатыми ракетами по европейским логистическим центрам, обеспечивающим помощь Украине", – отметил он.

В качестве примера ответных финансовых мер РФ Подоляк назвал переход в расчетах на китайских юань, использование азиатских банков для выплат долгов или закупке товаров в крупных суммах и отказ возвращать чужие самолеты с последующим их использованием внутри страны.

Фокус уже писал о риске для РФ остаться без микропроцессоров из-за санкций. Кроме этого, за развязывание войны в Украине страны ЕС начали рассматривать возможность прекращения покупок нефти у России.

Напомним, что Евросоюз может ввести пятый пакет санкций против россиян, причастных к агрессии и военным преступлениям в Украине.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко говорил, что Путину выгодны санкции против российских олигархов, потому что они будут вкладывать деньги в РФ.