Россия открыла финансовый фронт против Европы, – Подоляк
Советник главы ОП говорит о страхе российских элит перед санкциями Запада. Но еще сильнее они боятся действий ВСУ на фронте.
Российская политическая элита сильно боится санкций Запада и пытается отыскать асимметричные ответы. Такое мнение выразил в Telegram советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк.
Еще больше власти России, по словам советника главы ОП, пугают эффективные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Россия открыла полноценный финансовый фронт против Европы после заявления президента Владимира Путина о полном отказе от долларов и евро и переводе расчетов за российский газ в рубли для потребителей в Европе.
"Это, по мнению РФ, явно спровоцирует некоторые операционные провалы в европейской энергосистеме и обеспечит ответное пророссийское давление на общественное мнение на фоне агрессии против Украины. Не факт, конечно", – заметил советник.
Такие действия он назвал вторым шагом к эскалации.
"Первый – прямые угрозы авиаударами или ударами крылатыми ракетами по европейским логистическим центрам, обеспечивающим помощь Украине", – отметил он.
В качестве примера ответных финансовых мер РФ Подоляк назвал переход в расчетах на китайских юань, использование азиатских банков для выплат долгов или закупке товаров в крупных суммах и отказ возвращать чужие самолеты с последующим их использованием внутри страны.
Фокус уже писал о риске для РФ остаться без микропроцессоров из-за санкций. Кроме этого, за развязывание войны в Украине страны ЕС начали рассматривать возможность прекращения покупок нефти у России.
Напомним, что Евросоюз может ввести пятый пакет санкций против россиян, причастных к агрессии и военным преступлениям в Украине.
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко говорил, что Путину выгодны санкции против российских олигархов, потому что они будут вкладывать деньги в РФ.