Росія відкрила фінансовий фронт проти Європи, – Подоляк

Радник голови ОП говорить про страх російських еліт перед санкціями Заходу. Але ще сильніше вони бояться дій ЗСУ на фронті.

Російська політична еліта дуже боїться санкцій Заходу та намагається знайти асиметричні відповіді. Таку думку висловив радник голови Офісу президента України (ОП) Михайло Подоляк.

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Ще більше влада Росії, за словами радника голови ОП, лякає ефективні дії Збройних сил України (ЗСУ).

Росія відкрила повноцінний фінансовий фронт проти Європи після заяви президента Володимира Путіна про повну відмову від доларів і євро та переведення розрахунків за російський газ у рублі для споживачів у Європі.

"Це, на думку РФ, явно спровокує деякі операційні провали в європейській енергосистемі та забезпечить проросійський тиск у відповідь на громадську думку на тлі агресії проти України. Не факт, звичайно", — зауважив радник.

Такі дії він назвав другим кроком до ескалації.

"Перший – прямі погрози авіаударами або ударами крилатими ракетами по європейських логістичних центрах, які забезпечують допомогу Україні", – зазначив він.

Як приклад фінансових заходів РФ Подоляк назвав перехід у розрахунках на китайських юань, використання азійських банків для виплат боргів або закупівлі товарів у великих сумах і відмову повертати чужі літаки з подальшим їх використанням усередині країни.

Фокус уже писав про ризик для РФ залишитися без мікропроцесорів через санкції. Крім того, за розв'язання війни в Україні країни ЄС почали розглядати можливість припинення покупок нафти в Росії.

Нагадаємо, що Євросоюз може запровадити п'ятий пакет санкцій проти росіян, причетних до агресії та військових злочинів в Україні.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко говорив, що Путіну вигідні санкції проти російських олігархів, бо вони вкладатимуть гроші в РФ.