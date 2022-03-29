Дали несколько часов: дипломат рассказал, как Германия пророчила поражение Украины в войне с РФ

Посол Украины в Германии заявил, что глава немецкого Минфина с "вежливой улыбкой" утверждал о провале ВСУ. Чиновник называл результат "давно решенным делом".

Министр финансов Германии Кристиан Линднер после нападения России говорил, что Украине "осталось всего несколько часов". Об этом немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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Линднер из-за такой риторики, по словам украинского дипломата, выступил против поставок оружия Киеву и отключения России от международной платежной системы SWIFT.

Мельник говорит, что немецкий министр сидел рядом с ним с "вежливой улыбкой" и говорил так, будто поражение Украины в войне – это "давно решенное дело".

"У вас есть всего несколько часов", — ему Линднер.

Министр финансов Германии хотел говорить об Украине с марионеточным правительством оккупантов, продолжил посол и назвал разговор с чиновником "худшим в жизни".

"У меня было ощущение, что он смотрит больше на баланс, чем на наши страдания. Может он должен был так делать как министр финансов. Для меня это был нокаут и я завершил разговор. Я не часто плачу, но после разговора с Кристианом Линднером слезы просто текли по лицу", — признался Мельник.

Напомним, что 29 марта ВСУ ликвидировали командующего 200-й отдельной мотострелковой бригады армии России, полковника Дениса Курило во время боев в Харьковской области. Потери личного состава этой бригады превысили 1,5 тыс. военных.

Фокус уже писал о ликвидации 25 марта командующего 49-й армии РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева. Кроме этого, 20 марта ВСУ уничтожили замкомандующего Черноморского флота Андрея Палия.