Дали кілька годин: дипломат розповів, як Німеччина пророкувала поразку України у війні з РФ

Посол України в Німеччині заявив, що глава німецького Мінфіну з "ввічливою усмішкою" стверджував про провал ЗСУ. Чиновник називав результат "давно вирішеною справою".

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер після нападу Росії говорив, що Україні "залишилося лише кілька годин". Про це німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник.

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Лінднер через таку риторику, за словами українського дипломата, виступив проти постачання зброї Києву та відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Мельник каже, що німецький міністр сидів поруч із "ввічливою усмішкою" і говорив так, ніби поразка України у війні — це "давно вирішена справа".

"У вас є лише кілька годин", — сказав йому Лінднер.

Міністр фінансів Німеччини хотів говорити про Україну з маріонетковим урядом окупантів, продовжив посол і назвав розмову з чиновником "найгіршою у житті".

"У мене було відчуття, що він дивиться більше на баланс, ніж на наші страждання. Може він повинен був так робити як міністр фінансів. Для мене це був нокаут і я завершив розмову. Я не часто плачу, але після розмови із Крістіаном Лінднером сльози просто текли по обличчю", — зізнався Мельник.

Нагадаємо, що 29 березня ЗСУ ліквідували командувача 200-ї окремої мотострілецької бригади армії Росії, полковника Дениса Курило під час боїв у Харківській області. Втрати особового складу цієї бригади перевищили 1,5 тис. військових.

Фокус уже писав про ліквідацію 25 березня командувача 49-ї армії РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева. Окрім цього, 20 березня ЗСУ знищили замкомандувача Чорноморського флоту Андрія Палія.