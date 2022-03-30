Сохранил для истории: Арахамия рассказал, как РФ предлагала Украине договор о капитуляции

Глава фракции "Слугa народа" заявил, что изначально российские переговорщики позволяли себе ультиматумы. После успехов ВСУ на фронте эти требования годятся лишь для музея победы Украины.

Зарубежные партнеры весьма оптимистично смотрят на успех Украины в переговорах с РФ. Об этом рассказал в интервью "РБК-Украина" украинский переговорщик, глава фракции "Слугa народа" Давид Арахамия.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Представители стран-гарантов, когда видят с чего мы начинали и где находимся через три недели переговоров, они очень оптимистичны. Говорят, что проделана большая работа, мы крутые. И это заслуга не столько нас, как переговорщиков, за нас эту работу делают Вооруженные силы Украины (ВСУ)", – сказал нардеп.

Позиция переговорщиков, по словам Арахамии, напрямую коррелирует с успехами ВСУ на фронте.

[ + – ] ВСУ будут получать вооружение от западных союзников Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

"Вы же понимаете, что мы с вами сейчас обсуждаем концепт, который еще будет двигаться вверх-вниз, вправо-влево", – пояснил он.

Глава фракции добавил, что сохранил изначальные ультиматумы страны-агрессора, в частности, предложенный договор о капитуляции.

"Он у меня сохранился для музея истории нашей победы. Этот экземпляр у меня лежит и ждет своего времени", – прокомментировал Арахамия.

Отвод войск РФ и концепция "укрепленного нейтралитета"

Украина требует от оккупантов отвести войска до границ по состоянию на 23 февраля этого года, добавил он.

По его словам, возможный договор о мире с РФ позволит Украине далее получать вооружения от западных союзников.

"Есть такая концепция "укрепленного нейтралитета". Нужно рассчитывать на собственную армию, или дополнительно еще иметь гарантии. То есть, как у Швейцарии, у Израиля, резервная армия, которая может мобилизоваться в большом количестве и дать необходимый отпор в случае агрессии", – объяснил политик.

[ + – ] Россия перестала требовать от Украины "демилитаризации"

Он назвал фантастикой утверждения российских пропагандистов о наличии в Украине иностранных военных баз.

"Люди, которые это пишут, они просто не читали наше законодательство. Российская пропаганда рассказывала, что у нас тут какие-то базы военно-морского флота и так далее, у нас их никогда не было", – заключил он.

Напомним, что 29 марта в Стамбуле прошли очередные переговоры между Украиной и Россией. Киев заявлял о предоставлении гарантий безопасности и среди стран-гарантов хотел бы видеть постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция), а также Германию, Турцию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что агрессоры перестали требовать от Украины "демилитаризации" и "денацификации".

Фокус разбирался, на какие компромиссы могут пойти стороны по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле.