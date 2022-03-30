Зберіг для історії: Арахамія розповів, як РФ пропонувала Україні договір про капітуляцію

Голова фракції "Слуга народу" заявив, що спочатку російські переговорники дозволяли собі ультиматуми. Після успіхів ЗСУ на фронті ці вимоги придатні лише музею перемоги України.

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Закордонні партнери дуже оптимістично дивляться на успіх України у переговорах з РФ. Про це розповів в інтерв'ю "РБК-Україна" український переговорник, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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"Представники країн-гарантів, коли бачать з чого ми починали і де перебуваємо через три тижні переговорів, вони дуже оптимістичні. Кажуть, що зроблена велика робота, ми круті. І це заслуга не стільки нас, як переговорників, за нас цю роботу роблять Збройні сили України (ЗСУ)", — сказав нардеп.

Позиція переговорників, за словами Арахамії, прямо корелює з успіхами ЗСУ на фронті.

[ + – ] ЗСУ отримуватимуть озброєння від західних союзників Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

"Ви ж розумієте, що ми з вами зараз обговорюємо концепт, який ще рухатиметься вгору-вниз, праворуч-ліворуч", — пояснив він.

Глава фракції додав, що зберіг початкові ультиматуми країни-агресора, зокрема запропонований договір про капітуляцію.

"Він у мене зберігся для музею історії нашої перемоги. Цей екземпляр у мене лежить і чекає свого часу", — прокоментував Арахамія.

Відведення військ РФ та концепція "укріпленого нейтралітету"

Україна вимагає від окупантів відвести війська до кордонів станом на 23 лютого цього року, додав він.

За його словами, можливий договір про мир з РФ дозволить Україні надалі отримувати озброєння від західних союзників.

"Є така концепція "укріпленого нейтралітету". Потрібно розраховувати на власну армію, або додатково ще мати гарантії. Тобто, як у Швейцарії, Ізраїлю, резервна армія, яка може мобілізуватися у великій кількості та дати необхідну відсіч у разі агресії", — пояснив політик.

[ + – ] Росія перестала вимагати від України "демілітаризації"

Він назвав фантастикою затвердження російських пропагандистів щодо наявності в Україні іноземних військових баз.

"Люди, які це пишуть, вони просто не читали наше законодавство. Російська пропаганда розповідала, що в нас тут якісь бази військово-морського флоту і таке інше, у нас їх ніколи не було", — сказав він.

Нагадаємо, що 29 березня у Стамбулі пройшли чергові переговори між Україною і Росією. Київ заявляв про надання гарантій безпеки і серед країн-гарантів хотів би бачити постійних членів Ради безпеки ООН (Великобританія, Китай, Росія, США та Франція), а також Німеччину, Туреччину, Канаду, Італію, Польщу й Ізраїль.

Британська газета Financial Times із посиланням на джерела писала, що агресори перестали вимагати від України "демілітаризації" та "денацифікації".

Фокус розбирався , на які компроміси можуть піти сторони за підсумками російсько-українських переговорів у Стамбулі.