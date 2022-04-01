"Не нужно забегать вперед": Подоляк прокомментировал реакцию Кремля на взрыв в Белгороде

Советник главы ОП отметил, что РФ не та страна, которая будет "принципиально придерживаться моральных аспектов", и ее позиция в любой момент может поменяться.

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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что возможная причастность Украины к взрыву на нефтебазе в Белгороде не создает "комфортных условий" для переговоров, привел свое заявление от 30 марта о том, что РФ может в любой момент изменить свою позицию. Соответствующий пост представитель администрации главы государства опубликовал в своем телеграм-канале в пятницу, 1 апреля.

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"Не нужно забегать вперед. Это же РФ. Мы беседуем не с такой страной, которая принципиально придерживается моральных аспектов. Мы разговариваем с РФ и они могут в любой момент пересмотреть то, о чем было договорено", — сказал Подоляк.

Отметим, что речь идет о заявлении Пескова, в котором он указал, что Кремль не должен давать оценки произошедшему сегодня в Белгороде, однако инцидент — "безусловно не то, что можно воспринимать, как создание комфортных условия для продолжения переговоров".

Напомним, 1 апреля на территории Белгорода произошел взрыв на нефтебазе. Местные власти обвинили в инциденте Вооруженные силы Украины, которые якобы, используя вертолеты, атаковали объект на территории РФ.

Позднее сегодня российские СМИ со ссылкой на источники в силовых органах сообщили, что с территории Украины по Белгородской области якобы был запущен снаряд. Жители города, по данным местных телеграм-каналов, слышали очередной взрыв.