"Не треба забігати вперед": Подоляк прокоментував реакцію Кремля на вибух у Бєлгороді

Радник голови ОП зазначив, що РФ не та країна, яка "принципово дотримуватиметься моральних аспектів", і її позиція будь-якої миті може змінитися.

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи слова прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова про те, що можлива причетність України до вибуху на нафтобазі в Бєлгороді не створює "комфортних умов" для переговорів, навів свою заяву від 30 березня про те, що РФ може будь-якої миті змінити свою позицію. Відповідний пост представник адміністрації глави держави опублікував у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, 1 квітня.

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"Не треба забігати наперед. Це ж РФ. Ми розмовляємо не з такою країною, яка принципово дотримується моральних аспектів. Ми розмовляємо з РФ і вони можуть будь-якої миті переглянути те, про що було домовлено", — сказав Подоляк.

Зазначимо, що йдеться про заяву Пєскова, в якій він зазначив, що Кремль не повинен давати оцінки тому, що сталося сьогодні в Бєлгороді, однак інцидент — "безумовно не те, що можна сприймати, як створення комфортних умов для продовження переговорів".

Нагадаємо, 1 квітня на території Бєлгорода стався вибух на нафтобазі. Місцева влада звинуватила в інциденті Збройні сили України, які нібито, використовуючи гелікоптери, атакували об'єкт на території РФ.

Пізніше сьогодні російські ЗМІ з посиланням на джерела в силових органах повідомили, що з території України по Бєлгородській області нібито було запущено снаряд. Жителі міста, за даними місцевих телеграм-каналів, чули черговий вибух.