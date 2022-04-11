Выехавших из Украины во время войны мужчин хотят сажать в тюрьму на 10 лет: подробности законопроекта

Максимальное наказание грозит военнослужащим, резервистам и чиновникам. Нардепы отметили, что несмотря на запрет на пересечение границы, сотни мужчин выехали из страны.

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Группа из 20 народных депутатов Верховной Рады Верховной Рады Украины предлагает ввести уголовную ответственность до 12 лет тюрьмы за выезд военнообязанных за границу во время военного положения. Об этом говорится в законопроекте № 7265, который 11 апреля передали на рассмотрение парламента.

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За пересечение украинской границы вне пунктов пропуска, в пунктах пропуска без соответствующих документов или по фиктивным документам грозит следующее наказание:

лишение свободы от 3 до 5 лет или штраф от 85 до 170 тыс. гривен для лиц, которые приписаны к призывному участку (призывником), за пересечение любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу или в пунктах пропуска без соответствующих документов, или по документам, содержащим недостоверные сведения или с сокрытием от пограничного контроля;

лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет – для военнослужащих и военнообязанных, резервистов, которые подлежат призыву на военную службу во время мобилизации и для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления;

за указанные нарушения, совершенные повторно, группой лиц или должностным лицом с использованием служебного положения наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

[ + – ] Сотни мужчин смогли выехать из Украины

В пояснительной записке к документу напоминается о запрете выезда из Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

"Однако, несмотря на запрет, сотни мужчин пересекают украинскую границу. Они вместе со своими семьями пытаются покинуть страну любыми способами", – констатируют нардепы.

Украинцы массово возвращаются

Спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко сообщил, что украинцы, которые покинули страны после вторжения РФ, массово возвращаются в страну, каждый день приезжают около 25-30 тысяч человек.

[ + – ] Украинскую границу пересекли 4,3 млн человек

С 24 февраля украинскую границу пересекли 4,3 млн человек, подавляющее большинство – это украинцы, бежавшие от войны. Пассажиропоток в первые дни войны, по оценкам ГПСУ, мог достигать около 120-130 тыс. человек в сутки".

Запрет мужчинам на выезд из страны – какие случаи известны

Вопреки запретам, некоторые мужчины еще пытаются выехать из страны. Известно об украинце, который спрятался в бэби-боксе и хотел уехать в багажнике машины. Еще один показал фиктивную справку о смерти жены и хотел выехать с двумя детьми.

Недавно в Черновицкой области полиция разоблачила мошенников, которые за $2500 помогали мужчинам уехать из Украины. Клиенты получали координаты и время встречи с "сопровождающими" через мессенджеры.

Кабмин Украины 10 марта упростил пересечение границы водителям грузового и железнодорожного транспорта, которые заняты в сфере международных грузоперевозок, перевозят грузы для украинских военных, медицинские грузы и гуманитарную помощь.

Фокус уже писал, каким категориям мужчин разрешено во время военного положения выезжать из Украины.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов предупреждал, что мужчин, выехавших из Украины без разрешительных документов после 22 февраля, будут вылавливать при возврате в страну.